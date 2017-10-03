Snapchat artırılmış gerçeklik tabanlı sanat platformunu bugün itibarıyla duyurmaya hazırlanıyor. Snapchat ART adını taşıması beklenen platformda Jeff Koons gibi pop art sanatçıların eserleri bulunacak. Bu platformda kullanıcılar sanat eserlerini belli noktalara artırılmış gerçeklik yardımıyla yerleştirebilecek. Bunun için telefonu doğru noktaya yöneltmek yeterli olacak. Snapchat platforma eser eklemek isteyen sanatçılardan gelen talepleri de değerlendirecek.

İlk bilgilere göre, Snapchat özelliği ilk olarak Jeff Koons’un eserleriyle New York, Chicago, Washington D.C., Los Angeles, Las Vegas, Toronto, Sydney, London, Paris ve Rio de Janerio’da kullanıma sunacak.

TechCrunch’a konuşan kaynaklar ise platformun altyapısını Snap’in geçtiğimiz aralık ayında satın aldığı İsrail merkezli artırılmış gerçeklik girişimi Cimagine’in oluşturduğunu belirtti.

Snapchat ART ilginç bir şekilde internete sızdı

Snapchat ART platformunun varlığı ise Snap’in hatası sonucunda ilginç bir şekilde ortaya çıktı. İlk olarak New York’taki Central Park fonun üzerine yerleştirilmiş bir geri sayım sayacı barındıran art.snapchat.com sitesi yayına başladı. Snap yetkilileri ilk başta konu hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

Ancak teknoloji meraklıları, gizemi kendi yöntemleriyle çözmeyi başardı. Bilgisayarlarının saatlerini ileriye alan kullanıcılar, Snapchat ART platformunun varlığını ortaya çıkardı. Böylelikle platforma dair pek çok detay, henüz resmi açıklama olmadan sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Snapchat daha sonra saat hilesinin kullanılmasını engellese de, platforma dair pek çok bilginin etrafta dolaşmasını engelleyemedi. Snapchat ART için resmi duyuru, 3 Ekim’de Türkiye saatiyle 22:00’da CEO Evan Spiegel tarafından Vanity Fair New Establishment Summit’te yapılacak.