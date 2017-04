Slack durum mesajı özelliğiyle geçmişten esintileri günümüze taşıyor

Takım çalışması uygulaması Slack küçük, ancak önemli bir özelliği servisine ekledi. Aslında bu yenilik eskimiş sohbet geleneğinden ödünç alınmış durum mesajı özelliğini kullanıcılara sunuyor. Bir zamanların ICQ veya MSN Messenger gibi sohbet servislerinde görünen, arkadaşların düşüncelerini, hislerini veya dinledikleri şarkıları paylaştıkları durum mesajları şimdi Slack kullanıcılarına sunuluyor. Böylelikle iş arkadaşlarınız öğle yemeğinde olup olmadığınızı, ofiste bulunup bulunmadığınızı veya tatile çıkıp çıkmadığınızı öğrenmek için daha kolay ve kullanışlı bir yöntem elde edecek.

Bu yenilik biraz gereksiz gibi görünebilir, ancak Slack kullanıcılarının bu özelliği nasıl kullandığını hatırlamaya değer. Şu an için kullanıcılar kendilerini sadece yeşil renkli noktanın çevrim içi durumu, kırmızı renkli noktanın meşgul durumunu veya noktasız gösterimin çevrim dışı durumu temsil ettiği yöntemi kullanıyor. Bu nedenle, örneğin belirli tarihler arası ofis dışında olacağınızı belirtmek istiyorsanız, kullanıcı adını düzenlemeniz ve sonuna mesajı da eklemeniz gerekiyor. Bu durum da çok ideal görünmüyor.

Slack durum mesajını 2017’nin ruhuna biraz olsun uygun hâle getiriyor, biraz farklılık da eklemeyi ihmal etmiyor. Örneğin uçakta olup olmadığınızı, hastalık nedeniyle ofise gelip gelmediğinizi, uzaktan çalışıp çalışmadığınızı kullanıcı adınıza ekleyebileceğiniz his simgeleriyle gösterebileceksiniz.

HEY! You can now set your status to share what you?re up to, where you?re off to, or? whatever, really. https://t.co/hxKlRkAhdA #changelog pic.twitter.com/1jY6Fnr3AX

— Slack (@SlackHQ) April 13, 2017