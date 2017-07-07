Skyscanner: Tatil planı yapmanın kolay ve pratik yolu

Mobil uygulamaların hayatımızı değiştirdiği alanlardan biri de seyahat oldu. Eskiden uçak bileti almak için seyahat acentelerine gitmek gerekirken, şimdi mobil uygulamalar sayesinde tek bir tık ile uçak biletinizi alabildiğiniz gibi otel rezervasyonunuzu hatta araç kiralama işlemlerinizi bile kolay şekilde yapabiliyorsunuz. Skyscanner seyahat uygulaması uçak bileti satın alımı, otel rezervasyonu ve araç kiralama işlemlerini tek bir uygulamada toplayarak seyahat severlerin işini tam anlamıyla kolaylaştırıyor. Skyscanner seyahat uygulamasının detaylarını incelememizde bulabilirsiniz.

Skyscanner seyahat uygulamasını ücretsiz olarak akıllı telefonunuza indirdikten sonra hemen uçuş, otel ve araç kiralama aramalarını yapmaya başlayabiliyorsunuz. Arama yapmak için e-posta kullanarak kayıt olmanıza veya Facebook ile oturum açmanıza gerek yok. Ancak aradığınız uçuşları kayıt etmek veya istediğiniz uçuşun fiyatı düşünce bildirim alabilmeniz için giriş yapmanız gerekiyor.

Skyscanner uygulamasında “Uçuşlar” bölümünde gezi planınız için tarih ve gidilecek yeri seçtiğinizde otomatik olarak arama başlıyor ve en ucuz fiyatlı seçenekten başlayarak tüm uçuşlar karşınıza getiriliyor. İsterseniz arama sonuçlarınızı, aktarma olup olmamasına, uçuş süresine veya havaalanı gibi seçenekler için daraltabilirsiniz. İstediğiniz gibi bir uçuş bulduğunuzda, o uçuşu seçerek doğrudan havayolu veya seyahat acentesinden biletinizi satın alabiliyor ve Skyscanner seyahat uygulaması için de ayrıca bir ücret ödemiyorsunuz. Eğer satın alma işleminizi hemen yapmak istemiyorsanız belirlediğiniz uçuşları kayıt edebilir sonrasında “Kayıtlı Uçuşlar” altından bu uçuşlara kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz seçtiğiniz uçuş için “Fiyat Uyarısı” oluşturarak bu güzergâhta fiyatlar değiştiğinde bildirim alabilirsiniz.

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Uçuş biletinizi aldınız, güzel bir tatil için sırada kalacak yerin ayarlanması var. Ana menüden “Oteller” bölümünü seçtiğinizde, tekrar tarih ve şehir bilgisini girmenize gerek kalmadan direkt olarak uçuşu seçtiğiniz tarihler arasında ve seçtiğiniz şehir için tüm oteller sıralanmış olarak karşınıza geliyor. Oteller popülerliğe göre sıralanmış ancak siz “Sırala ve Filtrele” bölümünden istediğiniz gibi sonuç sıralamanızı değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca arama sayfasında sağ üst köşedeki “Harita” linkini tıklayarak otelleri harita üzerinden de seçme imkanı tanınmış. Size uygun oteli belirlediğinizde, yine otel sayfası veya acente üzerinden rezervasyonunuzu yapabilirsiniz.

Eğer seyahatinizde ulaşımınızı bir araç ile yapmak istiyorsanız Skyscanner seyahat uygulamasında “Araç Kiralama” bölümüne tıklamanız yeterli. Yine önceden belirlediğiniz tarih ve kalacak yer için tüm otomobil fiyatları ekranda sıralanmış olarak geliyor. Arama sonuçlarınızı “Filtrele” kısmından araç sınıfı, araç tipi veya şanzıman bilgileri gibi detaylara göre daraltabilirsiniz.

Skyscanner seyahat uygulamasında tarih ve varış noktası konusunda esnek olan seyahat severler için “Keşfet” bölümünde sunulan fırsatlar da bulunuyor. “Her Yere” bölümü altında Türkiye’deki fırsatlar, Kıbrıs’taki fırsatlar ve diğer ülkelerdeki fırsatlar herhangi bir tarih için sıralanıyor. İlginizi çeken bir şehir seçip bir sonraki adıma geçtiğinizde size ilk olarak en düşük ücretli uçuş veriliyor. Sonraki seçenekler ise en yakın tarihli uçuşlar oluyor. Kullanıcılar yine çıkan sonuçları, seyahat süresi, aktarmalı veya aktarmasız olarak filtreleme şansına sahipler.

Uygulamada “Keşfet” bölümü altında “Önerilen Destinasyonlar” bölümünde Popüler Şehirler, Kısa Kaçamaklar, Daha Uzun Seyahat, Son Dakika, Önceden Planla gibi size en uygun seçenekler ile seyahat planınızı oluşturma fırsatları tanınıyor. Ayrıca “Mükemmel Seyahat” bölümünde “Yalnız Seyahat” veya “Çocuklar Ücretsiz” seçenekleri ile seyahat planınızı oluşturabilirsiniz. Hafta sonu kaçamakları için hızlı plan yapmak isteyenlere de “Bu hafta sonu” ve “Sonraki hafta sonu” adlı bölümler bulunuyor. Seyahat severler “Aylara Göre En İyi Fırsatlar” bölümü altında da seçtikleri ay içerisindeki en hesaplı varış noktası önerilerini bulabiliyorlar.

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Skyscanner ile ucuz tatiller hızlı biçimde ayarlanabiliyor

Skyscanner uçuş, otel arama ve araç kiralama işlemlerinizi tek bir uygulamada birleştirerek seyahat severlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Uygulamanın internet sitesinde sunduğu tüm özellikleri mobil uygulamada da sunması, kolay bir kullanıcı arayüzü olması ve eş zamanlı arama özelliği sayesinde uçuş, otel ve araç kiralama bölümlerinde varılacak yer ve tarih bilgilerinin tekrar girilmesine gerek kalmadan arama yapılabilmesi uygulamayı daha da cazip hale getiriyor. Skyscanner mobil uygulamasının rezervasyon ve satın alım işlemlerinde ayrıca bir ücret veya komisyon talep etmiyor olması da kullanıcılar için önemli bir artı. Kısacası aklınızda bir tarih veya gidecek bir yer olsun veya olmasın, sizin için en uygun bütçeli tatil planınızı bu uygulama sayesinde kolayca yapabilirsiniz. Ücretsiz olan Skyscanner uygulamasını iOS 9.0 ve sonrası uyumlu cihazlarınız için buradan, Android 4.4 ve üzeri uyumlu cihazlarınız için buradan indirebilirsiniz.