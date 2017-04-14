Skype Xbox One uygulaması güncellemeyle yeni özellikler kazandı. Creators Update ile birlikte Xbox One sahiplerine ulaşan yeni uygulama, Skype’ın Universal Windows Platform versiyonunu daha geniş bir kitleye taşıyor.

Skype’ın PC ve mobil versiyonlarıyla aynı temel üzerine kurulan uygulama, diğer Xbox One uygulamalarıyla daha uyumlu, kendine özgü bir görsel stil sunuyor. Video görüşmeleri yapmak için hâlâ bir Kinect’e ihtiyaç duyuluyor. Sesli görüşmeler ise Xbox kumandasına bağlanmış kulaklıklar üzerinden yapılabiliyor. Güncellenen Skype uygulaması aynı anda beş kişiyle görüntülü, maksimum 25 kişiyle de sesli görüşme imkanı sunuyor.

Uygulama, Xbox One için özel olarak tasarlanmış bazı özellikler de barındırıyor. Otomatik yakınlaştırma, bu özellikler arasında ön plana çıkıyor. Sohbetteki katılımcının yüzüne otomatik olarak yakınlaştırma yapan bu özellikle karşı tarafın yüzünü daha yakından görmek mümkün oluyor.

Yeni Skype Xbox One uygulaması mağazada yerini aldı

Microsoft’un evrensel arayüzünü taşıyan yenilenmiş Skype Xbox One uygulaması, oyun konsolunun uygulama mağazasındaki yerini aldı. Yenilenen uygulamayla Skype’ın büyük ekranlarda kullanımının da yaygınlaşması bekleniyor.