Siri WhatsApp mesajlarını sesli olarak okuyabilme yeteneğine kavuştu. Bu yetenek kapsamında WhatsApp üzerinden gelen mesajları ekrana dokunmadan sesli biçimde yanıtlamak da mümkün hâle geliyor.

Bunun için “Hey Siri, son WhatsApp mesajımı oku” cümlesini söylemek yeterli olacak. Önce kişi adını ya da telefon numarasını okuyan Siri, ardından son mesajı kullanıcıya sesli biçimde aktaracak.

Bu özellik sayesinde direksiyon başındayken veya telefona kolay erişemeyecek bir durumdayken WhatsApp mesajlarını okumanın kolaylaşması amaçlanıyor. Özel mesajlarının herkes tarafından duyulmasını istemeyenlerin ise bu özelliği ofislerde veya toplum içinde kullanmamasında fayda var.

WhatsApp kullanıcıları, Siri entegrasyonu sayesinde gelen mesajları sesli olarak da yanıtlayabilecek. Buna ek olarak, birden fazla mesajın geldiği durumlarda Siri her mesaja ayrı ayrı yanıt verilmesini isteyecek. Bu özellik, daha önce okunan mesajlar için geçerli olmayacak. Sadece okunmamış mesajlar için entegrasyondan yararlanılabilecek.

Siri WhatsApp entegrasyonunu aktive etmek için iOS 10.3 yüklü bir iPhone’a sahip olmak gerekiyor

Söz konusu entegrasyondan yararlanabilmek için hem iOS 10.3’e hem de WhatsApp’ın mevcut en güncel sürümüne sahip olmak gerekiyor. Buna ek olarak, Ayarlar menüsündeki Siri sekmesinden WhatsApp için erişim izni verilmesi isteniyor. WhatsApp 2.17.20 sürümüne geçiş yapan iPhone sahipleri Siri entegrasyonundan faydalanabilecek.

Güncelleme, iPhone sahibi WhatsApp kullanıcılarına görsel anlamda da küçük yenilikler sunuyor. Yenilenen grup ekranı tasarımına ek olarak, çoklu durum desteği de güncellemenin getirdikleri arasında bulunuyor.