Singapur’da yaşayanlar, önümüzdeki şubat ayından itibaren trafiğe yeni araç çıkaramayacak. Trafik sorununun daha da büyümesini engellemeye çalışan şehir devletinin yöneticileri, çareyi yeni araçların trafiğe çıkışını yasaklamakta buldu. Ülkede toplu taşıma projelerine yapılan büyük yatırım düşünüldüğünde alınan bu karar kulağa pek şaşırtıcı gelmiyor.

Singapur yeni araçların trafiğe çıkışına daha önce sınırlama getirmişti. Ülkenin Kara Ulaştırma Müdürlüğü, trafikteki yeni otomobil ve motorsiklet oranını yüzde 0.25 ile sınırlamıştı. Buna ek olarak, araçlar için uygulanan ithalat vergileri ve kayıt ücretleri de ülkede otomobil sahibi olmayı iyiden iyiye zorlaştırıyor.

719,1 kilometrekare gibi çok küçük bir yüzölçümüne sahip olan ülkede toprağın yüzde 12’lik kısmını yollar kaplıyor. Bu oranı mevcut hâlinde tutmak, yaşanabilirliği sürdürmek adına büyük önem taşıyor.

Singapur yeni araç yasağını 2020’de gözden geçirecek

Söz konusu yasak sonsuza kadar sürmeyecek. Singapurlu yetkililer 2020’de yasağı gözden geçirecek. Ancak önümüzdeki iki yıl boyunca Singapur’da yaşayan 5.6 milyon kişi, 600 bin özel ve kiralık araçla idare etmek zorunda kalacak. Ancak bu süreçte sürücüler mevcut araçlarını yeni araçlarla değiştirmek için başvuruda bulunabilecek. Söz konusu yasak taşıma araçlarına ve otobüslere uygulanmayacak. Ancak bu araç kategorilerinde de yüzde 0.25’lik büyüme oranı muhafaza edilecek.