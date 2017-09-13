Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli, Fatih Akın’ın 2004 tarihli “Duvara Karşı” filmiyle ünlenmişti. Dünyanın en popüler dizisi konumundaki Game of Thrones’un 20 bölümünde boy gösteren aktris, ilginç bir karara imza attı. Sibel Kekilli Instagram hesabına Türk kullanıcılardan gelen taciz yorumlarının sayısının artması üzerine hesabına Türkiye’den erişilmesini engelledi.

Kekilli, radikal bir karara imza atacağının ipucunu kısa süre önce vermişti. Taciz yorumlarına tepki gösteren ünlü aktris, özellikle Türkiyeli kullanıcılardan gelen yorumlara daha fazla katlanmasının zor olduğunu belirtmişti.

Kekilli açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Her şeyden önce, hepinize güzel desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler! Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!”

Sibel Kekilli Instagram hesabını “kapatacağı” izlenimini uyandırmıştı

Bu mesajla ilk uyarıyı veren Kekilli, bir süre sonra “veda zamanı” diyerek bir açıklama daha yapmıştı. Ünlü oyuncu bu mesajında kendisini destekleyen hayranlarına teşekkür ederken, açıklamalarının iki yüzlü insanların maskesini düşürdüğünü belirtmişti.

Söz konusu açıklama, Kekilli’nin Instagram hesabını kapatacağı izlenimini uyandırmıştı. Ancak Kekilli daha “farklı” bir çözümü tercih etti ve hesabına Türkiye’den erişimi engelledi. Kekilli’nin Türkiye’ye koyduğu engelin ne kadar süreceği zamanla anlaşılacak.