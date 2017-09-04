Pek çok kişi yeni yeni 4K çözünürlüklü televizyonlara geçiş yapıyor. Evlere 4K yeni yeni girerken, 4K uyumlu içeriklerin sayısı her geçen gün artarken, televizyon üreticileri bir üst seviyenin örneklerini şimdiden gözler önüne çıkarıyor. Bu üreticilerden biri olan Sharp 8K çözünürlüklü televizyonunu IFA 2017‘de tanıttı.

70 inç ekranlı Aquos 8K TV, 7680 x 4320 piksel çözünürlük sunuyor. Bu oran, hâli hazırda pek çok evde bulunan Full HD TV’lerdeki 1920 x 1080 piksel çözünürlükten 16 kat daha fazla. Sharp yeni televizyonunun “çıplak gözlerin bile yakalayamayacağı seviyede” detay sunduğunun altını çiziyor.

Sharp’ın yeni 8K çözünürlükü televizyonu Dolby Vision HDR ve BDA-HDR desteğine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. 8K HDR içeriklerin eksikliği de hâli hazırda bir problem olarak nitelenebilir. Ancak Sharp’ın ana vatanı Japonya’nın devlet televizyonu NHK şimdiden bu konuda bazı adımlar atmış durumda. NHK geçtiğimiz yıl itibarıyla uydudan düzenli olarak 8K çözünürlüklü yayınlara başlarken, Sharp da yayın alıcıları ve kameralar da barındıran bir 8K ekosistemi kurmayı planlıyor.

Sharp 8K televizyonunu ilk olarak Çin ve Japonya’da satışa sunacak

Sharp 8K çözünürlüklü yeni televizyonunu 2017 sona ermeden Çin ve Japonya’da satışa sunacak. Bu listeye 2018’de Tayvan eklenecek. 8K çözünürlüklü TV, Avrupa’ya LV-70X500E ismiyle 8K monitör olarak mart ayında giriş yapacak. Sharp’tan şimdilik fiyat konusunda bir bilgi gelmese de, ürünün Japonya’da 1 milyon yenden (30800 TL) başlayan fiyatlarla satılacağı söyleniyor.