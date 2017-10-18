Sennheiser HD 660 S ile HD 650 efsanesini yaşatmayı sürdürüyor

Sennheiser HD 650 kulaklık bundan 14 yıl önce satışa sunulmuştu. Alman ses şirketinin kulaklık kategorisindeki amiral gemisi hâline gelen HD 650, uygun sayılabilecek bir fiyat karşılığında üst düzey ses deneyimi sunmasıyla gönülleri fethetmişti. Sennheiser HD 660 S ile bu efsaneyi sürdürmeyi amaçlıyor.

İlk bakışta HD 660 S ile HD 650’yi ayırt etmek oldukça güç. Tasarım bakımından iki kulaklık büyük ölçüde aynı mimariyi paylaşıyor. HD 650 rahat bir kulaklık olduğu için bunun iyi bir karar olduğunu söylemek gerekiyor. Görsel anlamdaki en büyük değişiklik olarak ise HD 660 S için sunulan mat siyah ve antrasit renk seçenekleri göze çarpıyor.

İki kulaklık arasındaki asıl farklar ise görünmeyen kısımda yatıyor. Sennheiser’in HD 660 S için geliştirdiği yeni iletim sistemi, daha düşük harmonik biçim değiştiriyor. Yeni sistem sayesinde dinleyicilere daha doğal bir ses aktarılıyor. Her iki kulağa da aynı sesin gitmesini sağlayacak şekilde tasarlanan HD 660 S’te direncin 150 Ohm seviyesine indirilmesi de önemli değişiklikler arasında bulunuyor. Bu sayede özel bir kulaklık amplifikatörüne gerek kalmadan HD 660 S için gerekli enerji sağlanıyor.

Sennheiser HD 660 S için 449.95 dolar ödemek gerekiyor

Sennheiser HD 660 S, ABD ve Birleşik Krallık’ta satışa sunuldu. Kulaklığı ABD’de satın almak için 449.95 dolar ödemek gerekiyor. Birleşik Krallık’taki fiyat etiketinde ise 429.95 pound yazıyor.