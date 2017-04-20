Sennheiser GoPro kameralar için özel bir mikrofon geliştirdi

Sennheiser GoPro aksiyon kameraları için GoPro’nun da yardımıyla MKE2 isimli bir aksiyon mikrofonu geliştirdi. İlk duyurusu geçtiğimiz yılın eylül ayında yapılan MKE2, 24 Nisanda satışa sunulacak. Mikrofonun yurt dışındaki fiyat etiketinde 199 dolar yazacak.

Mikrofon kameraya GoPro’nun su geçirmez korumalarından birinin yardımıyla monte ediliyor. Bu da MKE2’nin sadece GoPro Hero 4 ile kullanılabileceği anlamına geliyor. Rüzgar sesini bastıran mikrofon, “GoPro gürültüsü” olarak bilinen yapısal sesi de elastik süspansiyonunun yardımıyla kısıyor.

Suya dayanıklı olan mikrofon, 1 metre derinlikte 30 dakika boyunca çalışabiliyor. Sennheiser tarafından yayınlanan video, mikrofonun kayıt kalitesi konusunda da fikir edinmeyi sağlıyor.

Sennheiser GoPro kameraların ses kayıt kalitesinden memnun olmayanların derdine çare olabilir

GoPro kameraların rüzgar sesini yönetme konusundaki sıkıntıları biliniyor. Dolayısıyla bu konu için bir çözüm sunulması, biraz pahalı olsa bile, hoş bir adım niteliği taşıyor. MKE2’ye ayıracak büyüklükte bir bütçesi olmayanlar için çeşitli rüzgar hortumu alternatifleri bulunuyor. GoPro da resmi olarak böyle bir aksesuar sunuyor. Ancak prodüksiyon kalitesine önem verenler için MKE2 daha uygun bir seçenek gibi görünüyor.