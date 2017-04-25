Sennheiser 3D ses destekli kulaklıkları Samsung ile Android’e getirecek

Üç boyutlu ses, ya da bilinen diğer adıyla iki kulaklı sesin sırrı, çevredeki tüm seslerin kulağınızın duyduğuna en yakın şekilde kaydedilmesi. Bunun için genellikle insan kafasına benzeyen, büyük kayıt kurulumları kullanılıyor. Ancak Sennheiser bu süreci daha basit hâle getirmek istiyor. Şirket bu yılın başlarında CES’te, Ambeo Smart Surround kulaklıklarını çıkarmıştı. Bu kulaklıklarda 3D ses kaydı yapabilen gömülü mikrofonlar bulunuyordu. Smart Surrounds öncelikle sadece iPhone’u destekliyordu, ancak şirket şimdi bu desteği Android’e de getirmeyi planlıyor.

Sennheiser CEO’su Andreas Sennheiser, Portekiz’de düzenlenen IFA Küresel Basın Konferansında bu duyuruyu gerçekleştirdi. Sennheiser The Korea Herald’e verdiği demeçte, Ambeo akıllı kulaklığı Android cihazlarıyla çalışabilir hâle getirmek için Samsung ile çalıştıklarını söyledi. Yönetici şirketinin bu platformu Google’ın mobil işletim sistemine getirmek için çok önemli bir nedenin bulunduğuna dikkat çekti, o da doğal olarak akıllı telefon pazarının büyük bir kısmını Android tabanlı telefonların oluşturması. Sennheiser, Samsung ile işbirliği yapmanın projeye daha fazla güvenilirlik katacağını da sözlerine ekledi.

Sennheiser’in, özelleştirilmiş kulaklığını Android’e getirmek için Samsung gibi büyük bir şirketle işbirliği yapmak istemesi biraz karşılanabilir. Özellikle de Samsung’un Harman ile, Galaxy S8 ile birlikte verilen AKG kulaklıklarının üreticisiyle işbirliğine gittiği bir ortamda. Ancak Sennheiser için 3D ses stratejik odak noktalarından bir tanesi, VR’ın yükselişiyle birlikte bunun daha da önemli hâle geleceğini düşünüyor. Üstelik şirket Ambeo kulaklıkların 360 derece kameralar ile mükemmel uyum içinde çalıştığını söylüyor, ayrıca Ambeo VR Mic gibi, fiyatı biraz pahalı bir ürünü de satıyor. Platformu Android’e getirmek, daha fazla müşterinin ilgisini çekmek için büyük önem taşıyor.