Seagate yeni bir sabit disk sürücüsünün tanıtımını gerçekleştirdi. 12 TB’lık devasa bir boyuta sahip olan bu disk, büyük boyutlu depolama ihtiyacı hissedenler için epey kullanışlı bir çözüm olacaktır.

BarraCuda Pro, 4K videolar veya büyük boyutlu RAW fotoğraflar gibi büyük boyutlu içerikleri depolama ihtiyacı hisseden profesyonelleri hedefliyor. Seagate, bu yeni ve büyük boyutlu sabit disk sürücüsünü AR, VR gibi teknolojilerin artan popülaritesine dikkat çekerek pazarlıyor, bu çözümünü büyük boyutlu medya içerikleri için uygun bir depolama çözümü olarak lanse ediyor. Sabit disk sürücüsünün 7200 rpm’lik bir dönüş hızı bulunuyor. Aynı zamanda 256 MB önbellek boyutu da daha hızlı yüklenme zamanlarına katkıda bulunacaktır.

Ayrıca Seagate 12 TB’lık yeni IronWolf sabit disk sürücülerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu da BarraCuda gibi, yüksek kapasiteli depolama çözümlerini bir arada barındıran Guardian Series’in bir parçası olma özelliğini taşıyor. IronWolf birden fazla kullanıcının sürücüye erişmesine izin veriyor. Dosya paylaşımı ve uzaktan erişim gibi unsurlar bu ürünün en çekici noktalarını oluşturuyor.

Ortalama seviyede bir kullanıcı için 12 TB biraz fazla ve gereksiz bir miktar gibi duruyor. Zaten Seagate BarraCuda 12 TB Pro‘nun 530 dolarlık yurt dışı fiyatı da bunu doğrular nitelikte gibi görünüyor.