Scott Croyle ve Daniel Hundt’un yolları Attic’te yeniden kesişti

HTC’de uzun süre boyunca baş tasarımcı olarak görev yapan Scott Croyle, şirketten ayrılırken görevi çalışma arkadaşı Daniel Hundt’a devretmişti. Hundt da bir süre sonra HTC’ye veda ederken, ikilinin yolları bir kez daha kesişti.

Croyle ve Hundt, Attic adını taşıyan bir tasarım danışmanlığı şirketi kurdu. Yeni girişimiyle ilgili olarak The Verge sitesine konuşan Scott Croyle, Attic olarak şimdiden birkaç müşteriyle anlaşmaya vardıklarını ve önümüzdeki dönemde tasarım konusundaki skalalarını genişletmeyi planladıklarını belirtti. Croyle böylelikle hem kendisinin hem de Hundt’ın tanındığı tüketici elektroniği pazarının ötesine geçmeyi amaçladıklarını dile getirdi. İkilinin tasarım planları arasında mobilyalar, Nesnelerin İnterneti cihazları ve bağlı giyilebilir ürünler bulunuyor.

Croyle bir süre öncesine kadar Nextbit’in baş donanım tasarımcısı ve geliştiricisi olarak görev yapmaktaydı. Croyle, Nextbit’in bilgisayar üreticisi Razer tarafından satın alınmasından sonra da bir süre daha görevini sürdürmüştü. HTC’nin tasarım bakımından en başarılı olduğu dönemde dümende olan Croyle, 2008’den 2014’e kadar Tayvanlı üreticinin tasarım ekibini yönetmişti. Hundt da Croyle ile aynı dönemde, HTC’nin satın aldığı tasarım stüdyosu One & Co’nun parçalarından biri olarak ekibe katılmıştı.

Scott Croyle Razer için önemli bir kayıp olarak nitelenebilir

Scott Croyle gibi bir ismin varlığı, akıllı telefon pazarına yeni giren Razer gibi bir şirket için oldukça önemliydi. Dolayısıyla Croyle’un yeniden Daniel Hundt ile birlikte çalışmaya başlaması ve kendi şirketini kurması, Razer için ciddi bir kayıp olarak nitelenebilir.