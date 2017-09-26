Microsoft önümüzdeki ay birkaç Windows Karma Gerçeklik başlığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Görünen o ki, Samsung da bu trende kayıtsız kalmayan şirketler arasında bulunuyor. Samsung Windows Karma Gerçeklik başlığına ait olduğu söylenen fotoğraflar WalkingCat rumuzlu Twitter kullanıcısı tarafından yayınlandı. Microsoft’un başlıklarının büyük kısmı gibi, Samsung’un başlığı da altı dereceli hareket takibi özelliğini taşıyor.

Samsung’un Karma Gerçeklik başlığına ait diğer detaylar şu an için sınırlı. Ancak paylaşılan fotoğraflar, başlıkta yerleşik AKG markalı kulaklıkların olduğunu gösteriyor. Söz konusu kulaklıklar, Oculus Rift’te bulunan kulaklıklara oldukça benzer görünüyor.

Samsung Windows Karma Gerçeklik başlığıyla beraber Microsoft’un hareketle kontrol aygıtlarını da sunacak. Güney Koreli şirketin Karma Gerçeklik başlığını Microsoft’un önümüzdeki hafta gerçekleştireceği etkinlikte duyurulması da sürpriz olmayacaktır.

Samsung Windows Karma Gerçeklik başlığını daha sonra piyasaya sürebilir

Karma Gerçeklik başlıkları, Microsoft’un Windows 10 Fall Creators Update’i 17 Ekim’de yayınlamasının ardından satışa sunulacak. Acer’ın Karma Gerçeklik başlığı için 299 dolar ödemek gerekecek. HP’nin hareket kontrol cihazlarıyla birlikte gelen başlığının fiyat etiketinde ise 450 dolar yazacak. Dell ve Lenovo’nun başlıkları ise 349 dolar karşılığında satılacak. Asus’un Windows Karma Gerçeklik başlığı ise 2018’in ilkbaharında satışa sunulacak. Samsung Windows Karma Gerçeklik başlığını Microsoft’un etkinliğinden sonra tanıtıp daha ileri bir tarihte piyasaya sürmeyi de seçebilir.