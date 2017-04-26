Samsung Wemogee ile kelimeleri emojiye dönüştürüyor

Emojiler artık başlı başına bir dile dönüşmüş durumda. Her sembol birbirinden farklı duygu ve düşünceleri ifade etmek için kullanılabiliyor. Bu kısayollar, yazıları okumakta sıkıntı yaşayanlara veya afazi gibi problemlerden muzdarip olanlar için son derece faydalı olabiliyor. Samsung Wemogee adını taşıyan yeni sohbet uygulamasıyla yazılı kelimeleri emojilere dönüştürerek akıcı diyaloglar yapılmasını sağlıyor.

Uygulama dilbilgisi kurallarını işlemekte zorlanan kullanıcılar için kelimeleri emojilerle değiştiriyor. Örneğin, “Nasılsın?” sorusu bir gülen yüze dönüşüyor. “İyi misin?” sorusu ise bir baş parmak sembolü ve soru işaretiyle değiştiriliyor.

Wemogee uygulaması ters istikamette de işliyor. Afaziden muzdarip olanlar, sormak veya söylemek istediklerini emojiyle anlatıyor. Wemogee ise bu sembolleri kelimelere dönüştürüyor ve karşı tarafın da sorulan soruyu veya verilen cevabı anlamasını sağlıyor.

Samsung Wemogee Milano Üniversitesiyle birlikte geliştirildi

Samsung uygulamanın gelişim sürecinde Milano Üniversitesi’nde görev yapan profesör ve beyin cerrahlarıyla çalıştı. Emoji seçimlerini ve çevirilerinin üzerinde çalışan Samsung ve araştırmacılar, seçenekleri 140 anahtar kalıba indirmeyi başardı. İlk olarak Google Play Store’da Android kullanıcılarıyla buluşan Wemogee, yakında iOS ve Samsung Galaxy Apps versiyonuyla kullanıcıların karşısına çıkacak.