Samsung sürücüsüz otomobil teknolojisini Güney Kore’de test ediyor

Samsung sürücüsüz otomobil pazarına olan ilgisini daha önce göstermişti. Güney Koreli elektronik devi, söz konusu alandaki amaçlarını gerçekleştirmek adına önemli bir adım attı. Şirket sürücüsüz otomobil teknolojisini trafiğe açık yollarda test etmek adına Güney Kore devletinden gerekli izni aldı.

The Korea Herald’da yer alan habere göre, Samsung otomobil üretimi kısmıyla ilgilenmiyor. Şirket yapay zekâ ve derin öğrenme yazılımıyla desteklenen sensörler ve bilgisayar parçaları geliştiriyor.

Samsung’un test edeceği otomobilin kendi geliştirdiği teknolojilerle özelleştirdiği bir Hyundai olacağı söyleniyor. Ancak söz konusu teknolojilerin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Samsung’un yaklaşımı, hâli hazırda sürücüsüz otomobil teknolojisini Silikon Vadisi’nde yollarda test eden Apple’ınkine benzer görünüyor.

Apple’ın test aracı standart radarlara da sahip olmasına rağmen, çeşitli özel donanım ve yazılımlar da barındırıyor gibi görünüyor. Hem Apple’ın hem de Samsung’un gelecekte otomobil üreticilerine “sağlayıcı” ya da “iş ortağı” olmayı ve kendi otonom sürüş teknolojilerini sunmayı istedikleri düşünülüyor.

Güney Kore, son zamanlarda sürücüsüz otomobil testlerine izin verme konusunda oldukça istekli davranıyor. Ülkede yaklaşık son 1 yıllık süre içinde 20’ye yakın şirkete otonom sürüş teknolojisini test izni verildi. Bu konuda ilk adımı atan ise Hyundai olmuştu.

Samsung sürücüsüz otomobil alanındaki çalışmaları konusunda sessizliği tercih ediyor

Samsung sürücüsüz otomobil alanındaki çalışmaları konusunda bugüne kadar genellikle sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak yüksek geliştirme hızı ve projeye olan ilgisi nedeniyle şirketin bu sessizliğini yakında bozması şaşırtıcı olmayacaktır. Samsung’un giderek kalabalıklaşan bu alanda aradan sıyrılmak adına farklı hangi özellikleri de sunacağı merak ediliyor.