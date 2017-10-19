Samsung tüm Nesnelerin İnterneti servislerini SmartThings Cloud adını taşıyan tek bir başlık altında topluyor. Şirket bu önemli duyuruyu dün ABD’nin San Francisco şehrinde düzenlediği 2017 Samsung Geliştiriciler Konferansı etkinliğinde yaptı.

Geçmişte çeşitli Samsung Nesnelerin İnterneti cihazları SmartThings, Samsung Connect ve ARTIK platformlarını kullanıyordu. Şirket şimdi tüm bu platformları SmartThings Cloud şemsiyesi altında birleştiriyor. Samsung, SmartThings Cloud’ın tek ve güçlü bir bulut tabanlı merkez noktası sağlayacağını, SmartThings Cloud’ın yeni bir açık ekosistem olacağını, hem Samsung cihazlarıyla hem de diğer üçüncü taraf ürünlerle çalışacağını söyledi.

Şirket SmartThings Cloud’dan ne beklenmesi gerektiği konusunda henüz fazla bir detay paylaşmadı. Ancak müşterilerin gelecek yılın başlarından itibaren bu ekosistem altında çalışan cihazları görebileceğini söyledi. Görünüşe göre, CES 2018’de SmartThings Cloud destekli ilk cihazların duyurularını görebiliriz.