Samsung CES 2017 kapsamında Q9, Q8 ve Q7 olmak üzere üç farklı modeli içeren QLED TV serisini tanıttı. Şirketin belirttiğine göre, 2017 QLED TV?leri çok farklı bir atılımı temsil ediyor.

Yeni ürün serisi DCI-P3 renk alanını doğru bir şekilde görüntüleyerek renk performansında çarpıcı bir iyileşme sunuyor. Diğer bir deyişle, Samsung bir ilki gerçekleştirerek QLED TV’lerle renk hacmini yüzde 100 oranında yeniden üretmeyi başardığının altını çiziyor. Böylece tüm renkler tüm parlaklık seviyelerinde gösterilebiliyor ve QLED’in en üst parlaklık seviyesi olan 1500-2000 nit aralığında en ince ayrıntılar bile fark edilebiliyor.

Renk hacmi, farklı parlaklık seviyelerinde gösterilebilen renkleri ifade ediyor. Örneğin, bir yaprak, ışığın parlaklığına bağlı olarak sarımsı yeşil ile turkuaz arasında farklı renklerde algılanabilir. Samsung QLED TV ekranı, parlaklıktan kaynaklanan çok ince renk farklılıklarını bile yakalayabiliyor. Bu tür renk ayrıntıları, geleneksel 2D renk alanı modellerinde bu kalitede gösterilemiyor.

Samsung’un yeni bir malzeme olarak metal Quantum Dot kullanmaya başlaması sayesinde görüntüde mükemmelliği yakalayan QLED TV, geleneksel TV’lere kıyasla çok daha fazla ayrıntıyı yansıtıyor, önemli ölçüde geliştirilmiş bir renk yelpazesini gösterebilmesini sağlıyor.

Yeni Quantum Dot?lar Samsung QLED TV’nin sahnenin ne kadar ışıklı veya karanlık olduğuna veya içeriğin ne ölçüde aydınlık veya karanlık bir odada izlendiğine bakılmaksızın, koyu siyahları ve zengin detayları verebilmesini sağlıyor. Ayrıca Samsung QLED TV, doğru ve kusursuz renk sunma kabiliyetine zarar vermeden, 1,500 ila 2,000 nit gibi yüksek bir parlaklık üretebiliyor. Metal alaşımlı Quantum Dot teknolojisi sayesinde renk performansını artırmak için parlaklığın feda edilmesi gerekmiyor. Aynı zamanda, görüntüleme açısı ne kadar geniş olursa olsun parlaklık korunabiliyor.

Samsung Electronics Amerika Tüketici Elektroniği Pazarlamasından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Das, yeni nesil QLED TV ile herkesin ve her evin yaşadığı kablo dağınıklığı, kalın duvar askıları ve TV’nin tam altında duran bir sürü cihaz gibi sorunları çözdüklerini kaydetti. Das, “2017 ürün grubumuz ile odak noktamız, çevredeki birçok şey üzerinde değil, tam olması gereken yerde ekran ve bunun içindeki içerik oldu” diye ekledi.

QLED TV serisinde, tasarım ve kullanışlılık alanında gerçekleştirilen gelişmeler arasında bulunan tek bir şeffaf ‘Invisible Connection’ kablosu aracılığıyla tüm çevre aygıtlar toplanıp TV’ye bağlanabiliyor. Ayrıca, “sıfır aralıklı duvar montajı” TV?nin, hızlı ve kolay bir şekilde duvara monte edilmesini sağlıyor. TV’yi duvara monte etmemeyi tercih edenler için Samsung, QLED TV’leri yükselten ve tek başına güzel bir ev aksesuarı olarak sergileyen iki yeni ayak sunuyor. Tüketiciler, bir resim şövalesine benzeyen ‘Stüdyo Stand’ veya TV’ye bağlandığında çağdaş bir heykeli andıran şık “Gravity Stand” tercih edebiliyor.

2017’de Samsung, çok beğenilen Smart TV ürününü dönüşümünü sürdürmeye ve insanların tüm eğlence içeriklerine, istedikleri yerde ve zamanda ulaşabilmelerini sağlayan sadece ve birleştirilmiş bir kullanıcı deneyimini sunmaya odaklanıyor. Örneğin Samsung Akıllı Uzaktan Kumanda ile tüketiciler, bağlı olan TV cihazlarının çoğunu, tek bir kaynaktan ve tek bir cihazdan kontrol edebiliyorlar.

Bu yıl, ‘Smart Hub’ arayüzü, Samsung’un yeni ve geliştirilmiş ‘Smart View’ uygulaması aracılığıyla akıllı telefonları kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece uygulamanın ana ekranında mevcut tüm içerik kapsamlı bir şekilde gösterilebiliyor. Tüketiciler, en sevdikleri canlı TV programlarını ve video-on-demand hizmetlerini de TV’lerinde ‘Smart View’ mobil uygulaması aracılığıyla seçmek ve izlemeye başlamak için mobil cihazlarını kullanabiliyorlar. Tüketiciler ayrıca, mobil cihazları üzerinden, en sevdikleri içeriklerin gösterim saatleri ve mevcut olup olmadığıyla ilgili mesajlar almayı tercih edebiliyorlar.

Samsung ayrıca, müşterinin tuttuğu spor takımının ve geçmiş ve gelecekteki maçlarının kişiye özel bir özetini gösteren ‘Spor’ ve şarkıları TV’de canlı olarak çalınırken tanıyıp gösteren ‘Müzik’ ten oluşan iki yeni Akıllı TV hizmeti ve diğer birçok özelliğin tanıtımını yaptı.

Samsung Electronics Görüntü Birimi Başkanı HyunSuk Kim, “2017 Görüntü Birimleri sektöründe büyük bir paradigma değişikliğine sahne olacak ve QLED dönemini başlatacak. QLED TV?nin çıkışıyla birlikte gerçek hayatın renklerini ekrana yansıtıyoruz. İzleme deneyimini etkileyen tüm pürüzleri kaldırdık ve TV?yi en mükemmel şekilde sunmak üzere yeniden tanımladık.” dedi.