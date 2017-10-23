Samsung patenti AirPower benzeri kablosuz şarj ünitesini gösteriyor

Kısa süre önce ortaya çıkan bir Samsung patenti, Güney Koreli şirketin Apple’ın AirPower’ına benzer bir kablosuz şarj ünitesi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Patent dosyasındaki görseller, ünitenin aynı anda hem akıllı telefonu hem de saati şarj edebileceğini gösteriyor.

Samsung’un yeni teknolojisi için yaptığı patent başvurusunu Patently Apple sitesi ortaya çıkardı. Patentte gösterilen şarj ünitesi, hem endüktif hem de rezonant şarj modlarını destekliyor. Bu da üniteyi Qi standardını destekleyen tüm cihazlara uygun hâle getiriyor.

Söz konusu cihazın Apple’ın en yeni iPhone’larını ve Apple Watch’u şarj etmeye uygun olup olmayacağı bilinmiyor. Apple Qi standardını destekleyeceğini açıklamış olsa da, şirket Apple Watch’u şarjı etmek için Qi’nin modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanıyor gibi görünüyor.

Apple genellikle yeni bir teknolojiyi pazara getiren ilk şirket olma gibi bir iddia taşımıyor. Ancak eğer yolu Cupertino merkezli şirket açtıysa, arkasından gelen ilk isim Samsung oluyor. Apple’ın AirPower’ı duyurması ancak piyasaya sürme konusunda acele etmemesi, Samsung’a pazara ilk adımı daha önce atma fırsatını veriyor.

Samsung patenti AirPower’a rakip bir ürüne dönüşebilir

Samsung patenti AirPower’a rakip olma konusunda ciddi bir potansiyel taşıyor. AirPower ile iPhone 8 veya iPhone X ile Apple Watch ve AirPods’u aynı anda şarj etmek mümkün oluyor. AirPower’ın önümüzdeki yıl piyasaya çıkacağı açıklansa da, fiyat etiketinde yazacak rakam konusunda bilgi verilmemişti.