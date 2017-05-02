Samsung çocukları sorumlu biçimde telefon kullanmaları konusunda teşvik etmek için alternatif bir yöntem daha geliştirdi. Bunun için Marshmallow adını taşıyan bir uygulama hazırlayan Güney Koreli şirket, çocuklara kendi kullanım planlarını oluşturma imkanı sunuyor. Bu plana bağlı kalmak da çocuklara puan kazandırıyor. Samsung Marshmallow uygulaması yüklendikten ve çalıştırıldıktan sonra çocuklar telefon üzerinde maksimum sekiz uygulama kullanabilecek. Ebeveynler hangi uygulamaların çocuklar için uygun olup olmadığını seçebilecek. Buna ek olarak, telefonlar için de bir uyku zamanı belirlenebilecek.

Uygulamanın yetenekleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. Marshmallow çocukların kullanım planlarına bağlı kalıp kalmadığına dair günlük ve haftalık raporlar da hazırlıyor. Plana bağlı kalmak ise çocukların “Marshmallow puanları” kazanmasını sağlıyor.

Android Police sitesinde yer alan habere göre; kazanılan puanlar Amazon, Best Buy ve Google Play Store’da harcanabiliyor. ABD’deki çocuklar puanlarını donut zinciri Dunkin Donuts’ta da harcayabiliyor.

Plana uymayan çocuklar Samsung Marshmallow puanlarını kaybedecek

Hazırlanan plana uymayan çocuklar ise Samsung Marshmallow puanlarını kaybedecek. Sadece Samsung cihazlarına yüklenebilen uygulama, şu an için Google Play Store’un Türkiye mağazasından indirilemiyor.