Samsung patlamayan piller için katı durum teknolojisi üzerinde çalışıyor

Samsung bir başka Galaxy Note 7 fiyaskosunun yaşanmaması için adımlar atmaya devam ediyor. Güney Koreli şirket son olarak akıllı telefonlar için bir katı durum bataryası geliştirdi. Bu yeni tür pilin yakın gelecekte çıkacak akıllı telefonlarla birlikte tüketicilere ulaştırılması bekleniyor.

Adı verilmeyen bir Samsung yöneticisinin Güney Koreli bir yayın organına verdiği ipucuna göre, söz konusu teknoloji sadece bir ya da iki yıl uzakta bulunuyor.

Korea Herald‘ın kimliği verilmeyen bir Samsung yöneticisinden aldığı bilgilere göre, şirketin akıllı telefonlar için bir katı durum bataryası üretmek için ihtiyaç duyduğu teknolojik bilgi ve birikim seviyesi önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde olgunluğa erişmiş olacak. Bu kulağa epey hoş geliyor, ancak aynı kaynak bu teknolojinin telefonlarda kullanıp kullanılmayacağına dair son kararı Samsung Electronics’in vereceğini belirtiyor.

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Orijinal Galaxy Note 7 cihazlarında bulunan pillerin değişken yapısı göz önünde bulundurulduğunda, Samsung’un katı durum pillerini araştırması epey mantıklı görünüyor. Lityum iyon pil teknolojisi kararsız bir teknoloji olarak çoktan ün yaptı, bu teknolojiye sahip pillerin aşırı ısındığı veya patladığına dair hikâyelere sıklıkla rastlıyoruz.

Katı durum bataryalarının geliştirilmesiyle ilgilenen tek şirket Samsung değil, ana vatandaki en büyük rakip LG de aynı teknoloji için çalışıyor. LG de şu anda kullanılmakta olan teknolojilere gerçekçi bir alternatif geliştirmek niyetinde. Geliştirme süreci nispeten erken aşamalarda bulunuyor, bu nedenle söz konusu teknolojiye sahip pilleri her yerde görmek için birkaç yılın geçmesini beklemek gerekecek. Ancak bu teknoloji bir kez hayatımıza yerleştikten sonra, katı durum pillerini telefonlarda, elektrikli otomobillerde ve daha birçok yerde göreceğiz.