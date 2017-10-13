Samsung, 2017’nin üçüncü çeyreğine ait finansal bilanço beklentilerini açıkladı. Paylaşılan rakamlar, şirketin geride kalan üç aylık dönemi yine rekorla kapatmış olabileceğini gösteriyor.

Güney Koreli elektronik devi, 2017’nin temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde 62 trilyon won (200 milyar TL) gelir elde edildiğinin öngörüldüğünü açıkladı. Operasyon kârı beklentisinin ise 14.5 trilyon won (46.8 milyar TL) olduğu belirtildi. Şirket, yılın ikinci çeyreğini 14.1 trilyon operasyon kârı ile tamamlamış ve kendi rekorunu kırmıştı. Öngörüler, şirketin kendi rekorunu vakit kaybetmeden yenileyeceğini gösteriyor.

Açıklanan beklentiler, bir önceki yıla kıyasla da ciddi bir sıçrama vadediyor. Öngörüler gerçekleşirse, şirketin geliri yıllık bazda yüzde 28 oranında artmış olacak. Operasyon kârında ise artış oranı yüzde 170’in üzerinde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıla kıyasla bu denli keskin bir dönüşümün beklenmesinde Galaxy Note 7 etkisini unutmamak gerekiyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Note 7’nin başına gelenler, şirketin bilançolarını kısa süreliğine de olsa olumsuz biçimde etkilemişti.

Samsung Note 7 hüsranının etkisini tamamen sildi

Samsung aradan geçen 1 yıllık dönemde Note 7 hüsranının etkisini tamamen silmiş gibi görünüyor. Mevcut tablonun oluşmasına oldukça iyi yorumlar alan Galaxy Note 8 de katkıda bulunmuş gibi görünüyor. Güney Koreli şirketin üçüncü çeyreğe ait finans raporunun tamamını ekim ayı içinde açıklaması bekleniyor.