Son derece yanlış olsa da, pek çok sürücü direksiyon başındayken telefon kullanıyor. Bu ciddi bir sorun ve tehlikeli bir eylem olsa da, insanlar bunu yapmayı sürdürüyor. İnsanların davranışlarının kolay kolay değişmeyeceğinin farkında olan Samsung In-Traffic Reply isimli bir uygulama geliştirdi. Henüz beta aşamasında olan uygulama, araba kullanırken gelen mesajları “nispeten daha güvenli” biçimde yanıtlama imkanı veriyor.

In-Traffic Reply, akıllı telefonun sensörlerinden yararlanarak kullanıcıların araba veya bisiklet sürdüklerini algılayacak. Ardından gelen aramalara ve mesajlara otomatik yanıtlar gönderecek. Kullanıcılar karşı tarafa gönderecekleri mesajı üç seçenek arasından seçebilecek. Standart “Araba kullanıyorum, dolayısıyla şu anda cevap veremem.” mesajına ek olarak eğlenceli bir animasyon ve kullanıcıların oluşturdukları kişisel bir mesajla gelen çağır veya mesaja yanıt verilebilecek.

Samsung, direksiyon başındakilere gelen mesaj veya çağrıları yanıtlamaları için çeşitli seçenekler sunan tek şirket değil. ABD’de T-Mobile abonelik karşılığında DriveSmart Plus isimli bir hizmet sağlarken, AT&T aboneleri DriveMode adını taşıyan özellikten ücret ödemeden faydalanabiliyor. Mitsubishi ve bir diğer telekom operatörü Sprint, 2011’de bu probleme çözüm bulmak adına çeşitli çalışmalar yapmıştı. Apple da gelen çağrılara çeşitli kalıplar üzerinden yanıt verme imkanı sunsa da, bu imkandan yararlanmak için hâlâ telefona bakmak gerekiyor.

Samsung In-Traffic Reply mayıs ortasında Google Play Store’da yerini alacak

Samsung’un trafikte dikkat dağınıklığını aşağıya çekmeyi amaçlayan uygulamasının nihai versiyonu, mayıs ayının ortası itibarıyla Google Play Store’da yerini alacak.