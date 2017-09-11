Samsung güvenlik açıklarının bulunması için ödül programı uygulayan teknoloji şirketlerinin arasına katıldı. Şirketten yapılan açıklamada, Samsung ürünlerindeki açıkları bulanlara 200 bin dolara kadar çıkan ödüller verileceği belirtildi.

“Mobil Güvenlik Ödül Programı” adını taşıyan program, hâli hazırda düzenli güvenlik güncellemeleri alan Samsung markalı 38 mobil cihazı kapsıyor. Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy J, Galaxy A ve Galaxy Tab serisi cihazlar programın kapsama alanı içinde yer alıyor. Samsung’un 2017 model gözde telefonları Galaxy S8, S8+ ve Note 8 de ödül programındaki telefonlar arasında bulunuyor.

Samsung’dan yapılan açıklamada; Bixby, Samsung Pay, Samsung Account ve Samsung Pass gibi servislerdeki açıkları bulanların da ödüllendirileceği belirtildi. Açıklara bulanlara en az 200 dolar ödenecek. Açığın önemi ve araştırmacının sunduğu kanıtların inandırıcılığı arttıkça bu rakam yükselecek. Samsung daha önce de geçtiğimiz yılın ocak ayında pilot bir açık programı başlatmıştı.

Samsung güvenlik açıklarını bulanlara en yüksek ücreti vadeden şirket değil

Samsung’un belirlediği 200 bin dolarlık maksimum ödül miktarı oldukça yüksek olsa da, zirvede yer almıyor. Microsoft, Windows 10’daki güvenlik açıklarını bulanlara 250 bin dolara kadar yükselen para ödülleri vadediyor. Facebook, Google ve Apple gibi şirketler de benzer programlar uyguluyor.