Samsung, Oculus tarafından desteklenen kontrol cihazına sahip sanal gerçeklik gözlüğü yeni Gear VR’ı Türkiye’ye getiriyor. Böylelikle yeni sanal gerçeklik cihazı, Galaxy Note 8 Türkiye’de piyasaya çıkmadan hemen önce gelmiş olacak.

Güney Koreli şirketin belirttiğine göre, yeni aksesuar ile gelen kontrol cihazı, ergonomik ve yuvarlak hatlı tasarımı sayesinde tek elle rahat bir kullanım sağlıyor. Kontrol cihazının üzerinde yer alan Ana Ekran, Ses ve Geri tuşları sayesinde kullanıcılar ihtiyaç duyabilecekleri fonksiyonlara kolayca ulaşabiliyor.

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Samsung’un sanal gerçeklik aygıtı, kapsamlı bir izleme deneyimi için 101 derecelik görüş alanına sahip 42mm’lik lensler ve hareketli görüntüye bağlı olarak ortaya çıkabilen baş ağrısını en aza indirmek için geliştirilmiş teknolojisi ile geliyor. Kontrol cihazına sahip olan yeni Samsung Gear VR, dâhili dönüştürücüsüyle hem mikro USB hem de USB Type-C destekliyor. Bunlara ek olarak cihaz, kullanılmadığı zamanlarda kumandayı taşımak için başlık üzerinde bir kayışa da sahip.

Samsung Gear VR dün itibarıyla Samsung’un mobil ve aksesuar online mağazası SamsungWA‘da satışa sunuldu. Aksesuar için 449 TL’lik fiyat belirlendi.

Samsung Gear VR’nin en son sürümünün uyumlu olarak çalıştığı modeller arasında Galaxy Note 8, S8+, S8, S7, S7 edge, Note 5, S6 edge+, S6 ve S6 edge bulunuyor.