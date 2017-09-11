Samsung’un sanal gerçeklik ve 360 derece görüş sunan içerikler konusundaki adımlarını yakından takip ediyoruz. Gear VR ile akıllı telefonlara bağlı sağlam bir ekosistem kuran Güney Koreli şirket, Gear 360 ile de bu ekosisteme içerik üretimi tarafında önemli bir katkı yapıyor. Geçtiğimiz mart ayında Galaxy S8 ve S8+ ikilisiyle birlikte duyurulan Gear 360’a yakından bakıyoruz.

2017 model Gear 360’ın selefine göre en büyük farklılığı değişen boyutları oluyor. Yeni nesil modelde kameraların yer aldığı küresel bölüm daha küçük hacim kaplıyor. Ayrıca geçen yılın Gear 360 kamerasında alt kısımda yer alan ve açıldığında kameranın bir tripod üzerinde duruyormuş gibi kararlı şekilde dengede kalmasını sağlayan açılır ayaklı yapının yerini, kamera bölümünün uzantısı şeklinde aşağı doğru uzayan bölüm alıyor. Bu bölümde LED kontrol ekranı, çekim tuşu yer alıyor. Ayrıca microSD kart yuvası ve USB-C portu da bu bölümde bulunuyor. Kameranın tepesine yerleştirilmiş iki adet lamba ile hangi kameranın aktif olduğu gösteriliyor. Menü ve güç butonlarını da kenarda görüyoruz. Ayrıca mikrofon da kenarda yer alıyor.

Teknik özellikler bakımından Gear 360, 2016’nın modeline göre biraz daha alt seviyede gibi görünüyor. 1160 mAh ile daha düşük kapasiteli bir pil barındırırken NFC yok. Ayrıca çözünürlük değerleri de düşürülmüş. İki adet 8.4 megapiksel çözünürlüklü sensör ile 15 megapiksel 360 derece görüntüler çeken bu makine, saniyede 24 kare hızında, 4096 x 2048 piksel videolar çekiyor. Bunun yanı sıra 30 fps’de 2K, 60 fps’de ise 1080p’nin üstünde çözünürlüğe sahip video kaydı gerçekleştiriliyor. Tek lens ile de Full HD video kaydı yapılıyor. 256 GB’ye kadar kapasiteye sahip microSD kartlar destekleniyor, Wi-Fi a/b/g/n/ac ve Bluetooth 4.1 destekleri mevcut.

Tıpkı bir GoPro kamera gibi, Gear 360’ı da üstünde bulunan küçük LED ekran üstünden kontrol etmek, video ve fotoğraf çekim modları arasında geçişi görmek, basit ayarları yönetmek mümkün oluyor. Ön ve arka kamera arasındaki geçişi de kolaylıkla yapabilirsiniz, ancak çekime başlamadan önce kameranın ön ve arka lenslerinin hangileri olduğunu belirlemelisiniz. Aksi takdirde tek lensle yaptığınız çekimlerde yanlış lensle çekim yaptığınızı görüp hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Uygun çekim modunu belirleyip, daha sonra ergonomik konuma yerleştirilmiş çekim tuşuna basarak fotoğraf ya da video çekimine başlayabilirsiniz. Gear 360 mobil uygulamasını kullanarak kamerayı bir Android telefona veya iPhone’a bağlamak imkanları genişletiyor, daha rahat kullanım sağlıyor. NFC desteği olmadığı için Android telefonlarla bağlantı süreci biraz uzuyor. Yine de, bir dakika içinde ister iPhone ile, ister Android telefonla bağlantı kurmak mümkün oluyor.

Gear 360 uygulaması yardımıyla akıllı telefonun ekranını bir vizör gibi kullanabilir, kamera veya kameraların görüntüsünü anında akıllı telefon üzerinden görebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğraf veya videoların ön izlemesini akıllı telefondan yapabilir, dilediklerinizi telefona aktarabilirsiniz. Ayrıca uygulama sayesinde YouTube veya Facebook üzerinde anında canlı yayına geçebilirsiniz. Ayarlara baktığımızda Facebook’ta canlı yayın özelliğinin sadece kullanıcı hesapları için çalıştığı görülüyor. Umarız Facebook sayfaları için de canlı yayın imkanı gelir.

Gear 360’ın 1160 mAh kapasiteli pili sabit olduğundan, USB-C kablosunu sürekli yanınızda taşımanız mantıklı olacaktır. Çalışma ömrü kullanım şekline göre değişiyor. Çift kamerayla çekim pili daha hızlı tüketecektir. Eğer daha çok fotoğraf çekimini tercih ederseniz, kamerayı tek şarjla daha uzun süre boyunca kullanmanız mümkün olacaktır.

Gear 360 (2017) değişen boyutlarıyla birlikte daha rahat tutulup kullanılır hâle gelmekle kalmıyor, yeni kamera özellikleri sayesinde farklı işler çıkarmaya da imkan sağlıyor. Manzara HDR özelliği sayesinde farklı çözünürlüklerde art arda birkaç farklı fotoğraf çekip böylelikle daha yüksek dinamik aralıklı bir fotoğraf çekmek mümkün oluyor. Bu şekilde denizden batan bir güneşin veya güneşin en tepede olduğu zamanda izlenen bir manzaranın fotoğrafını çok iyi şekilde çekebilirsiniz.

Samsung Gear 360 (2017) ile Çekilen Örnek 360 derece Fotoğraf Teknoblog paylaştı: 11 Eylül 2017 Pazartesi

Video döngüsü ise, kameranın depolama alanının bitmekte olduğunu takmadan çekim yapmayı sağlıyor. Bu modda çekim, microSD kartı tamamen dolsa da devam ediyor, yeni görüntüler eskilerinin üstüne yazılmaya devam ediyor. Eğer isterseniz, bu ayarı elle kapatabilirsiniz. Bu şekilde kamerayı kablosuyla sabit güç kaynağına bağlayıp, bir odanın veya mekanın kaydını bir gün boyunca yapabilir, daha sonra da geri giderek önceki saatlerde neler olduğunu görebilirsiniz. Daha yüksek kapasiteli bir microSD kartı daha uzun süre kayıt yapmanızı sağlayacaktır.

Little Planet özelliğiyse herhangi bir 360 derece fotoğrafı küçük bir gezegene çevirmenizi sağlıyor. Perspektif tersine dönüştürülüyor, ufuk çizgisi odak noktası olmaktan kalkıyor.

Samsung Gear 360’ın 2017 model versiyonu boyutlar ve ergonomi anlamında geçen yılın modeline göre önemli değişikliklere uğruyor. Geçen yılın Gear 360 kamerasını elde taşımak çok pratik sayılmazdı, o daha çok bir yerlere sabitlenip çekim yapılacak şekilde kurgulanmış bir model gibi görünüyordu. Ancak şimdi Gear 360 (2017), cepte daha rahat taşınabilen, her yere rahatlıkla götürülebilen ve aksiyona kolaylıkla dahil edilebilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar çözünürlük tarafında düşüş olsa da, kalite bakımından fazla bir kayıp yok. 360 derece fotoğraf ve video çekimiyle ilgilenenler için Gear 360 (2017), satın alınabilecek en uygun ürünler arasında yer alıyor. Samsung Galaxy telefonları dışında diğer Android telefonları ve iPhone’larla kullanılabilmesi de avantajları arasında bulunuyor.