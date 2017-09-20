Samsung 2014 yılında beklenmedik bir tablet tanıtmıştı. O zamanlar sağlam gövdeli tabletler pek revaçta değildi, ancak 8 inç ekranlı ve C-Pen kapasitif ekran kalemli Galaxy Tab Active bir şekilde dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Tablet pazarı, özellikle de Android tablet pazarı her geçen yıl kan kaybediyor, ancak bu durum Samsung’un yurt dışında yeni bir sağlam gövdeli Android tablet tanıtmasının önüne geçmiyor.

Yakında tanıtılacak gibi görünen Samsung Galaxy Tab Active 2, selefinin boyutunu ve ekranını koruyacak. Ancak teknik özellikleriyle biraz daha günümüze uygun hâle getirilecek gibi görünüyor.

Aslında bazıları Samsung’un Tab S serisi dışında kalan tabletlerini plastik gövdeleri ve giriş seviyesi teknik özellikleriyle “sağlam gövdeli tablet” kategorisine sokuyor. Ancak Galaxy Tab Active’de olup o tabletlerde olmayan unsur ise, Active’in etrafını çevreleyen tampon benzeri yapı oluyor. Ancak Galaxy S8 Active’in aksine, Galaxy Tab Active 2 üst sınıf Tab S serisinin özelliklerini almıyor, bunun yerine orta seviye özellikleri koruyacak.

GFXBench’e sızan teknik özelliklere göre, Galaxy Tab Active 2’de 1.5 GHz dört çekirdekli Samsung Exynos 7870 işlemci bulunacak. 3 GB RAM de buna eşlik edecek, ancak depolama alanı 16 GB ile sınırlı kalacak. Tabletlerle fotoğraf veya video çekimi pek fazla yapılmadığı için, bu durum kullanıcıların gözünde fazla sıkıntı yaratmayacaktır. Tabletin arkasında 8 megapiksel, önüne de 5 megapiksel kamera bulunması bekleniyor.

8 inç ekran, WXGA çözünürlüğe sahip olacak. Bu da sadece 1280 x 800 piksel çözünürlüğün bulunacağı anlamına geliyor. Bu bilgi tabletin selefiyle aynı boyut değerlerini koruyacağını gösteriyor. Amerikan Federal İletişim Komisyonu dokümanıyla da doğrulanan bilgiye göre de tabletin sadece 4450 mAh gibi bir tablet için düşük kapasiteli bir pili bulunacak.

Galaxy Tab Active 2’nin selefi gibi C Pen ekran kalemi barındırıp barındırmayacağı ise şu an için bilinmiyor. Galaxy S8 Active sadece ABD’ye özel bir cihaz olmuştu. Benzer bir durum yeni nesil sağlam gövdeli Galaxy Tab için de geçerli olabilir.