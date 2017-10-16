Samsung Galaxy Tab Active 2 Note 8’den esintiler taşıyacak

Samsung Galaxy Tab Active 2 tabletle ilgili yeni bilgiler internete sızıyor. Dayanıklı bir kasaya sahip olmasına kesin gözüyle bakılan tabletin sekiz çekirdekli bir işlemci taşıyacağı söyleniyor. Tabletin Samsung’un kısa süre önce piyasaya sürdüğü Galaxy Note 8’i hatırlatan özellikler taşıyacağı da söylentiler arasında bulunuyor.

Samsung’un dijital asistanı Bixby’nin tablette boy göstereceği söyleniyor. S Pen kalemin de Note 8’den Galaxy Tab Active 2’ye geçecek özelliklerden biri olduğu iddia ediliyor. Kalemin korumalı kılıfın üst kısmına yerleştirilecek bir alanda saklanacağı belirtiliyor. USB-C girişi ve parmak izi okuyucusu da tablette bulunması beklenen bileşenler arasında sayılıyor.

SamMobile’ın Roland Quandt’a dayandırdığı haberine göre, Galaxy Tab Active 2’de 1.6 GHz sekiz çekrdekli Exynos 7870 işlemci bulunacak. Bu işlemciye 3 GB RAM eşlik edecek. 16 GB dahili depolama alanı, 1280 x 800 piksel çözünürlüklü 8 inç ekran da tabletin özellikleri arasında sayılıyor.

Samsung Galaxy Tab Active 2 2017 sona ermeden tanıtılabilir

Tabletin arkasında 8 megapiksel, önünde ise 5 megapiksel çözünürlüklü bir kameranın bulunması bekleniyor. 4450 mAh kapasiteli çıkarılabilir pil de Samsung Galaxy Tab Active 2 için hazırlanan muhtemel bileşenler listesinde yer alıyor. Kutusundan Android 7.1.1 Nougat ile çıkması beklenen tabletin 2017 sona ermeden tanıtılması öngörülüyor.