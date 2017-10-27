Samsung Galaxy Tab A çocuklu ailelere hitap ediyor

Samsung’un en yeni tableti Galaxy Tab A, doğrudan aileleri hedefleyen bir ürün gibi görünüyor. 8 inç, 1280 x 800 piksel ekran, 5000 mAh kapasiteli pil, 32 GB dahili hafıza, 5 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel arka kamera bu tabletin başlıca özellikleri arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy Tab A, Qualcomm Snapdragon 425 işlemciyle çalışıyor. 2 GB RAM, 256 GB’ye kapasiteye sahip kartları destekleyen microSD kart yuvası, USB-C portu diğer donanım özellikleri arasında bulunuyor. Tablette Android 7.1.1 Nougat yüklü olarak geliyor. Tabletin siyah ve gümüş renk seçenekleri satılacak.

Galaxy Tab A’da ailelerin hoşuna giden bazı özellikler bulunuyor. Örneğin çocuklar daha önce ebeveynleri tarafından kontrolleri ayarlanmış hesaplarıyla tableti kullanıyor. Böylelikle ebeveynler tablet kullanımına süre ve içerik sınırı getirebiliyor. Özel olarak tasarlanmış çocuk modu Samsung’un iş ortaklarından çeşitli oyunları ve uygulamaları getiriyor. Çocuklar oyun oynarken bildirimler kapatılabiliyor.

Samsung’un bu tableti 1 Kasım’da yurt dışında, 230 dolarlık fiyattan satışa sunulacak. Bu tablet, o ülke pazarında epey popüler olan Amazon Fire 7 Kids Edition veya Amazon Fire HD 8 tabletler ile sıkı bir rekabete girecek.