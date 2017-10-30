Samsung Galaxy S9 yapay zekâ yeteneklerine sahip olabilir

Yakın zamanda tanıtılan iPhone X, Huawei Mate 10 ve Google Pixel 2 gibi telefonlar, yapay zekâ yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu büyük ilgi, teknoloji dünyasında yeni gözdenin yapay zekâ yeteneklerine sahip telefonlar olacağını düşündürüyor. Samsung da bu yarışta geride kalmak istemiyor gibi görünüyor. Güney Koreli şirketin kendi tasarımı olan Exynos 9810 yongasının nöral motora sahip olacağına dair haberler de bu ihtimali güçlendiriyor. Bu da Samsung Galaxy S9 ve yapay zekâ bağlantısının daha kuvvetli olacağı anlamına geliyor. Galaxy S9 dünyanın büyük bir kısmında Exynos 9810 yonga ile kullanıcılarla buluşacak.

Bu teorinin merkezinde ise The Investor’da yer alan bir haber yatıyor. Haberde Samsung’un Çin merkezli yapay zekâ şirketi DeePhi Tech’e kayda değer bir yatırım yaptığı belirtiliyor. Samsung’un DeePhi Tech’e olan ilgisinin merkezinde mobil cihazlar için yapay zekâ işlemcisiyle nöral ağlar oluşturma isteğinin yattığı düşünülüyor. Bu ilgi nedeniyle Samsung’un bundan böyle amiral gemilerine yapay zekâ işlemcisi yerleştirmesi oldukça muhtemel görünüyor.

Galaxy S9 ve Exynos 9810 isimleri The Investor’ın haberinde doğrudan geçmiyor. Ancak Galaxy S9’un ABD’de satılacak versiyonunda bulunması beklenen Qualcomm Snapdragon 845 yonga setinin yapay zekâ özelliklerine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla Samsung’un Exynos 9810 yonga seti için de benzer hazırlıklar içinde olduğu düşünülüyor.

Samsung’un yapay zekâ işlemcisini ne amaçla kullanacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak şirketin ana işlemciden biraz yük almayı ve böylelikle hem performansı artırmayı hem de pil ömrünü uzatmayı planladığı söyleniyor. Yüz tarama teknolojisi de muhtemel kullanım alanları arasında sayılıyor.

Samsung Galaxy S9 Mart 2018’de tanıtılabilir

Samsung Galaxy S9 ile ilgili bilgiler şu an için oldukça sınırlı. Ancak akıllı telefonun önümüzdeki yılın mart ayında tanıtılması bekleniyor.