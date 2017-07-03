Samsung, Flow uygulamalarını güncelleyerek Windows 10’un Windows Hello özelliğini ekliyor. Böylelikle Galaxy S6, S7 ve S8 gibi cihazlarda, parmak izi okuyucusunu kullanarak Windows 10 PC’lerin kilidini açmak mümkün hâle geliyor.

Samsung bu özelliği geçen yıl ilk olarak Windows 10 ile çalışan Galaxy TabPro S modelinde, Samsung Flow Android uygulamasıyla birlikte denemişti. Şimdi bu destek tüm Windows 10 PC’leri kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Parmak izi okuyucusu desteğinin yanı sıra, Samsung akıllı telefon bildirimlerini PC ile eşzamanlama imkanı da getiriyor. Bu özellik daha önce Samsung PC’lere açıktı, ancak şirket şimdi aynı desteği tüm Windows 10 cihazlarını kapsayacak şekilde genişletiyor.

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Samsung’un en güncel Flow uygulamasını hemen indirebilir, sonrasında da Windows 10 Creators Update güncelleştirmesinin çalıştığı bir PC üzerinde bu yeni özellikleri test edebilirsiniz.