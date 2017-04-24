Samsung Galaxy S8 ve S8+ ülkemizde geçtiğimiz cuma günü satışa sunulmuştu. Son anda yapılan indirimle S8’in çıkış fiyatı 3999 TL’ye, S8+’ın fiyatı ise 4449 TL’ye çekilmişti. Söz konusu fiyatlar da kulağa yüksek geliyor. Fiyatın bu denli yükselmesinde Türkiye’deki vergiler ve döviz kurunun durumu önemli bir rol oynasa da, Samsung’un yeni amiral gemisi diğer pek çok telefondan yüksek bir üretim maliyetine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Analiz şirketi IHS Markit’in verilerine göre, her bir S8’in üretimi için Samsung’un kasasından 307.50 dolar (1105 TL) çıkıyor. Güney Koreli şirketin kâr isteği, döviz kurunun yükselmesi ve vergiler gibi faktörler bir araya gelince sunulan bileşenler ve özellikler doğrultusunda 3999 TL biraz daha anlaşılabilir bir fiyata dönüşüyor. Samsung’un telefonla birlikte sunduğu AKG markalı kulaklıklar da fiyat etiketine biraz daha sempatik bir gözle bakmayı mümkün kılıyor.

307.50 dolar, Samsung’un bugüne kadar bir telefon üretmek için ödediği en yüksek miktar olma özelliğini taşıyor. Bu miktar, şirketin Galaxy S7 edge’i üretmek için ödediği rakamın 36.29 dolar üzerinde yer alıyor. Standart Galaxy S7 ile S8 arasındaki üretim maliyeti farkı ise 43.34 dolar oldu.

Galaxy Note 7’nin yaşattığı hüsran, Samsung’un S8 ve S8+’ın fiyatını belirlemesinde önemli bir faktör olmuşa benziyor. Şirket, S8’in kullanıcılarının markaya bağlılığını korumak adına önemli bir test olarak değerlendiriyor.

Samsung Galaxy S8 iPhone 8 tarafından tahtından edilebilir

Apple’ın eylül ayında iPhone 8’i tanıtması bekleniyor. Tıpkı S8 gibi üst segment bileşenlere sahip telefonun yurt dışı satış fiyatının 1000 doların üzerinde olacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla bu telefonun üretim maliyetinin Galaxy S8’i geride bırakması şaşırtıcı olmayacaktır.