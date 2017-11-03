Samsung Galaxy S8 için Android Oreo beta sürümü dağıtıma çıktı

ABD, Birleşik Krallık ve Güney Kore’de yaşayan Samsung Galaxy S8 ve S8+ sahipleri, Android Oreo’nun beta sürümüne erişebiliyor. Bunun için Samsung Experience programına katılmak gerekiyor. Samsung Experience 9.0 betası ile Android Oreo’nun beta sürümüne de ulaşılabiliyor.

Samsung Experience programına katılanlar; şirkete performans, kararlılık ve kullanılabilirlik gibi kriterlerle ilgili olarak geri bildirim veriyor. Söz konusu program sayesinde Samsung, resmi çıkış öncesinde mobil yazılım, uygulamalar ve servisler ekseninde deneyimler geliştirilebilecek.

Samsung Experience ve Android Oreo betasına erişmek isteyenlerin bir Samsung hesabına sahip olması ve belirli gereksinimleri karşılaması gerekiyor. ABD’de yaşayanların Sprint veya T-Mobile’ın cihazlarını kullanmaları veya bu operatörlerden birinin kartıyla SIM kilitsiz bir telefon kullanmaları isteniyor. Birleşik Krallık’taki kullanıcıların ise SIM kilidi olmayan bir cihaza sahip olması gerekiyor.

Samsung Galaxy S8 sahiplerini beklenmeyen hatalar konusunda uyarıyor

Samsung Members ve Samsung+ uygulamaları aracılığıyla beta programına kaydolmak mümkün oluyor. Bu uygulamalar Galaxy Apps ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor. Samsung Galaxy S8 sahiplerini beta versiyonda karşılaşılabilecek beklenmeyen hatalar konusunda uyarıyor.