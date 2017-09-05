Netflix Galaxy Note 8 HDR video desteğine sahip cihazlar arasına ekledi. SamMobile‘ın dikkat çektiği bu durum sayesinde görüntü formatı telefonun piyasaya çıkmaya başlayacağı 15 Eylül tarihinden itibaren daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacaktır.

Note 8, Netflix HDR video oynatma desteğini sunan beşinci telefon olacak. LG G6, LG V30 ve Sony Xperia XZ Premium ve Xperia XZ1 arasına katılacak. Ancak bu destekten ancak Netflix’in en üst seviyedeki 4K içerik izleme planına sahip olanlar yararlanabilecek.

HDR video için daha iyi kontrast oranları ve renk doğruluğu sunuyor. Ancak piyasa rakip standartlar konusunda tam bir karmaşa içinde gibi görünüyor. Aralarında Dolby Vision ve Samsung’un Amazon ile birlikte üstünde çalıştığı HDR10+’ın da aralarında bulunduğu beş ana HDR formatı bulunuyor.

Samsung HDR içeriklerini cihazlarında geçen yıldan itibaren desteklemeye başlamıştı. Şu anda Note 7, Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Note 8 HDR destekli ekranlara sahip cihazlar olarak sıralanıyor.