Samsung Galaxy Note 8 iki farklı depolama seçeneğiyle gelebilir

Herkes farklı seçenekleri sever ve Samsung Galaxy Note 8 de bunu kullanıcılarına sunacak gibi görünüyor. Son dedikodu, Samsung’un merakla beklenen akıllı telefonunun 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneğiyle sunulacağını işaret ediyor.

Osen’e göre, bu bilgi doğrudan bir Samsung Electronics yöneticisinden geldi. Bu nedenle doğruluk ihtimali de epey yüksek görünüyor. Ancak her ne kadar “yönetici” olsa da, bu haberin kaynağı gizli kalmayı sürdürüyor. Bununla birlikte Samsung’un çıkardığı son amiral gemisi telefonlarda birden fazla depolama alanı seçeneği sunmadığını da unutmamak gerekiyor.

Aslında Samsung Galaxy S8+ bu noktada bir istisna sayılabilir, çünkü telefonun 64 GB ve 128 GB kapasiteli çeşitleri mevcut. Ancak daha büyük kapasiteli model aralarında Türkiye’nin bulunmadığı birkaç ülkede satılıyor. Galaxy Note 8’in üstüne geleceği Note 7 ise sadece 64 GB’lık hafıza seçeneğine sahipti.

Anlayacağınız, Galaxy Note 8’in hâlâ sadece tek bir depolama alanı seçeneğiyle gelme ihtimali bulunuyor. Eğer durum bu şekilde olursa, muhtemelen sadece 64 GB kapasiteli bir versiyonu göreceğiz, tıpkı diğer çoğu amiral gemisi Samsung telefonunda olduğu gibi. Bununla birlikte iki farklı seçenek sunulsa bile, Türkiye’deki kullanıcılar yine sadece 64 GB’lık versiyona erişecek gibi görünüyor.

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Galaxy Note 8’in fiyatı ne olacak?

Aynı kaynak, Samsung Galaxy Note 8’in fiyatının 1000 dolar (3500 TL) ve 1200 dolar (4225 TL) arasında olacağını iddia ediyor. Tabii ki, bunlar yurt dışı fiyatı; üstüne vergiler ve diğer ücretler bindirildiğinde, Note 8’in Türkiye fiyatının 4000 TL’yi rahatlıkla geçmesini bekleyebiliriz.

Bununla birlikte söz konusu kaynak fiyat konusunda kendinden çok emin konuşmuyor. Telefonu oluşturan parça fiyatlarının artmasının toplam maliyeti yükselttiğini dile getiriyor. Yine de, verilen fiyat tahminleri makul görünüyor. Eğer Note 8 gerçekten iki farklı depolama alanı seçeneğiyle sunulursa, daha yüksek kapasiteli versiyon doğal olarak daha yüksek fiyata sahip olacaktır.