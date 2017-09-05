Samsung Galaxy Note 7, temmuz ayının başlarında yenilenmiş biçimde ve Galaxy Note 7 (FE) ismiyle Güney Kore’de tekrar satışa sunulmuştu. Büyük ilgiyle karşılanan Galaxy Note 7 (FE)’nin stokları iki ay gibi kısa bir süre içinde tükendi.

Kaynaklar, Samsung’un ana vatanında 400 bin Note 7 (FE) sattığını ve artık bu rakamın üzerine ekleme yapmayı planlamadığını belirtti. Şirketin diğer ülkelerde Note 7 (FE) satmayı ise hâlâ değerlendirdiğini ifade etti.

Samsung, yenilenmiş Note 7’yi 700 bin won (2132 TL) karşılığında satmıştı. Söz konusu rakam, orijinal Note 7’nin çıkış fiyatının 300 bin won (1000 TL) altında kalıyor.

Orijinal modelin sorunlu parçası olan 3500 mAh kapasiteli pili değiştiren Samsung, Note 7 (FE)’ye 3200 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirdi. Bunun dışında orijinal model ve FE arasında bir fark bulunmuyor.

Samsung Galaxy Note 7 hüsranını Note 8 ile tamamen unutturmayı amaçlıyor

Galaxy Note 7’nin yarattığı hayal kırıklığını tamamen toplaması beklenen Galaxy Note 8 ise bundan iki hafta önce tanıtılmıştı. Ön siparişe çıkan telefon, 15 Eylülden itibaren raflardaki yerini alacak. Galaxy Note 8 Türkiye’de 4999 TL karşılığında satılacak.