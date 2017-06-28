Samsung Galaxy Note 7 FE yakında resmiyet kazanabilir

Samsung geçtiğimiz yıl kendisine büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galaxy Note 7’nin defterini henüz kapatmış değil. Telefonun aşırı ısınmaya bağlı patlamasının ardından önce kısa soluklu çözümler ve özürlerle durumu toparlamaya çalışan şirket, bunların da işe yaramamasının ardından marka imajını korumak adına Note 7’yi geri çağırmıştı. Galaxy S8’in gördüğü ilgi, Samsung’un müşterilerinin nezdinde itibar kaybetmediğini gözler önüne sermişti. Samsung Galaxy Note 7 FE, Galaxy S8’in getirdiği güvenin bir yansıması olarak yakında resmen tanıtılabilir.

Samsung’un geri çağırdığı Note 7’lerden yararlanmayı planladığına dair haberler uzun bir süre önce gündeme gelmiş, bu iddialar daha sonra şirket tarafından da doğrulanmıştı.

Telefonun adı konusunda çeşitli seçenekler gündeme gelse de, Samsung kararını “Fandom Edition” tamlamasının kısaltması olan FE’yi Note 7’nin yanına eklemekten yana kullanmış gibi görünüyor. Telefonda yenilenecek bileşenler arasında ilk dikkat çeken ise pil oluyor. Yapılan incelemeler sonucunda Galaxy Note 7’nin yaşadığı sıkıntıların kaynağında akıllı telefonun pilinin olduğu ortaya çıkmıştı.

Samsung Galaxy Note 7 FE ilk olarak Güney Kore’de satışa sunulacak

The Wall Street Journal’da yayınlanan habere göre, Galaxy Note 7 FE ilk olarak şirketin ana vatanı Güney Kore’de satışa sunulacak. Ancak telefonun çıkışı kısıtlı bir çerçevede gerçekleştirilecek. Samsung, 400 bin adet Galaxy Note 7 FE’yi ülkedeki üç büyük mobil operatörle birlikte satacak. Kaynaklar, Samsung’un telefonu Güney Kore’den kısa bir süre sonra başka ülkelerde de piyasaya sürebileceğini belirtiyor.