2017 model Galaxy J5 kısa bir süre önce duyurulmuştu. Samsung telefonun farklı bir versiyonunu çıkarmak için de fazla zaman kaybetmedi. Samsung Galaxy J5 Pro, orijinal versiyona kıyasla daha yüksek bir bellek kapasitesi ve daha fazla depolama alanı sunuyor.

Orijinal Galaxy J5, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı ile potansiyel kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. J5 Pro ise RAM kapasitesini 3 GB’ye, dahili depolama alanını ise 32 GB’ye yükseltiyor. İki telefonun diğer özellikleri arasında bir fark bulunmuyor.

Galaxy J5 Pro da 1280 x 720 piksel çözünürlüklü 5.2 inç Super AMOLED ekran taşıyor. Exynos 7870 yonga seti 1.6 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve Mali-T830 MP2 grafik işlemcisi barındırıyor. Hem arkasında hem de önünde 13 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunan telefon gücünü 3000 mAh kapasiteli pilden alıyor. Ana ekran tuşunda parmak izi tarayıcısı taşıyan telefon, kutusundan Android 7.0 işletim sistemiyle çıkıyor. Dahili depolama alanının microSD kart desteğiyle 256 GB’ye yükseltilebilmesi de iki telefonun ortak özellikleri arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy J5 Pro ilk olarak Tayland’da satılacak

Galaxy J5 Pro ilk olarak Tayland’da satışa sunulacak. Telefonun fiyat etiketinde 9 bin 990 Tayland bahtı (1045 TL) yazacak. Akıllı telefonun Tayland dışında satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor.