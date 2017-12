Samsung’un Android ekosisteminde liderliği elde etmesinde akıllı telefon yelpazesini epey geniş bir alana yaymasının etkisi olabilir. Güney Koreli şirketin her fiyat noktasında, iddialı niteliklere ve teknik özelliklere sahip olan bir ürün serisi bulunuyor. Galaxy A serisi de orta-üst segment Android telefonları barındıran bir seri olarak dikkat çekiyor. 2016 yılının hemen başında A3, A5, A7 cihazlarının 2016 versiyonlarını görmüştük. 2016’nın sonlarına doğru yaklaşırken ise, serinin yeni bir ürünü olan Galaxy A8 (2016) ile tanıştık. Daha önce çıkan A (2016) serisi cihazlara göre daha farklı bir tasarıma ve daha üst seviyede teknik özelliklere sahip olan bu akıllı telefon, tanıtılmasından kısa bir süre sonra, Türk Telekom tarafından Türkiye’de satılmaya başlandı. Bir süredir deneyimlemekte olduğumuz bu telefonla ilgili detayları Samsung Galaxy A8 2016 inceleme yazısında anlatıyoruz.

Samsung Galaxy A8 2016 inceleme: Video İnceleme

Samsung Galaxy A8 2016 inceleme: Tasarım

Bu yılın başında gördüğümüz 2016 model Galaxy A serisi Androd telefonları; Galaxy A3, A5 ve A7 daha çok S ve Note serisi Samsung telefonlarına daha yakın, iki cam tabaka arasına yerleştirilmiş metal çerçeveden oluşan bir yapıyla sunulan akıllı telefonlardı. Halbuki serinin yeni üyesi Galaxy A8 (2016) onlardan daha farklı şekilde, metalin ağırlıkta olduğu bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Daha yuvarlak köşeler, kenarlara doğru hafif kavis yapan, ancak genel olarak düz yapıdaki arka yüzey, ince profil gibi unsurlarla Galaxy A8 (2016) serinin diğer üyelerinden biraz daha çekici görünüyor. Arka yüzeyde, telefonun sınırlarının büyük bir kısmı boyunca uzanan kalın anten çizgileri ise bu telefondaki iPhone havasının biraz daha kuvvetli hâle getiriyor.

Galaxy A8 (2016)’nın kenarlarını ve arkasını kaplayan metal kasayı önde ekran camı tamamlıyor. 2.5D kavisli ekran, kenarlara doğru yaptığı hafif kavisle A8’e biraz daha şık hava katıyor. Telefonun 5.7 inç ekranı bulunsa da, yüzde 74.5 gibi ortalamanın üstündeki ekran-yüzey oranıyla bu telefon sahip olduğu ekrandan dolayı beklenen yüzey alanından daha düşük bir yüzey alanı sunuyor. Sonuç olarak bu durum Samsung’un Android telefonunun tek elle kullanımını biraz daha kolay hâle getiriyor. Telefonun 7.2 mm. kalınlıktaki gövdesi de ergonomiyi artıran bir diğer önemli unsur. 182 gr. ile A8 (2016)’nın büyük ekranlı bir telefonun ortalama ağırlığının seviyelerinde gezindiğini de söyleyebiliriz.

A8 (2016)’nın ekranının üstünde ahize hoparlörü, 8 megapiksel kamera ve sensörler mevcut. Bu arada Samsung logosunu da unutmayalım. Ekranın alt kısmında ise parmak izi sensörlü ana ekran butonu bulunuyor. Bunun her iki yanında da kapasitif dokunmatik geri ve çoklu görev tuşları mevcut. Alt kenarda 3.5 mm. kulaklık jakı, microUSB portu ve mikrofon, üst kenarda da ikinci mikrofon yer alıyor. Sol kenarda ses tuşları, sağ kenarda ise güç butonu şimdiye kadar görmüş olduğumuz çoğu Samsung telefonunda gördüğümüz yerlerde. İster sağ, ister sol elle tutun, bu tuşları telefonu elde hareket ettirmeden kullanmak mümkün oluyor.

Galaxy A8 (2016)’nın hoparlörü ise şimdiye kadar bir Samsung telefonunda alışık olmadığımız bir yerde bulunuyor. Tek hoparlör güç butonunun hemen üstüne yerleştirilmiş. Bu hoparlör küçük olmasına rağmen iyi bir ses çıkışı sunuyor. İyi olan nokta ise ses kalitesinden daha çok, yerleştirildiği nokta. İster telefonu bir yüzeye koydunuzda, ister elinizde tutarken; hoparlör çıkışının kapanması çok düşük ihtimal. Böylelikle ses çıkışında bir indirgenme söz konusu olmuyor. Özellikle telefonu iki elle tutup oyun oynarken, bu hoparlör hiçbir şekilde kapanmıyor. Böylelikle oyun keyfinin en önemli parçalarından bir tanesi olan ses de eksik kalmamış oluyor.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, arka taraftaki anten çizgileri fazlasıyla dikkat çekici. Bunun dışında arka tarafta 16 megapiksel kamera ve onun yanına yerleştirilmiş tek LED flaşı görüyoruz. Bu ikilinin biraz altında da Samsung logosu bulunuyor. A8 (2016)’nın çıkarılabilir bir parçası yok, doğal olarak pili de sabit. nanoSIM ve microSD kart tepsisi ise sol kenarda yer alıyor. microSD kart yuvasına da ikinci bir SIM kart takarak A8 (2016)’da ikinci bir hattı da kullanabilirsiniz.

1 of 39

Samsung Galaxy A8 2016 inceleme: Donanım ve Performans

Galaxy A8 (2016)’nın 5.7 inç ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Bu büyüklükteki ekranlarda artık Quad HD çözünürlük görmeye alıştık, ancak Full HD’nin de hiç fena durmadığını söylememiz gerekiyor. 386 ppi’lik piksel yoğunluğu gayet iyi. Ekrana yakından bakarsanız pikselleri zor da olsa fark edebilirsiniz, ancak optimum uzaklıkta piksellerin seçilmesi mümkün görünmüyor. Sonuç olarak yeterli keskinliğe sahip yazı ve grafikler bu ekran tarafından sunuluyor.

Ekran Super AMOLED teknolojisine sahip. Yüksek parlaklık ve geniş görüş açılarının varlığı söz konusu. Ekrana epey geniş bir açıdan baksanız bile parlaklık ve renklerde fazla bir değişim bulunmuyor. Parlak ışık altında da bu ekran yeterli bir görüş sunuyor. Film izlerken, web’de gezinirken, fotoğraf veya video çekerken bu ekran sahibini rahat ettirmek için gerekeni sunuyor. Kısacası, optimum olarak nitelendirebileceğimiz bir ekranın varlığı söz konusu.

Donanım bileşenleri tarafında Samsung’un, Galaxy A8 (2016)’yı geçen yılın Note 5’inde bulunan Exynos 7420 Octa işlemciyle donattığını görüyoruz. Buna 32 GB dahili hafıza ve 3 GB RAM eşlik ediyor. microSD kart yuvası da 256 GB’ye kadar kapasiteye sahip kartları destekliyor. Benchmark testlerinde bu telefon ortalamanın üstünde, geçen yılın amiral gemisi telefonların seviyesinde performans sunuyor. Pratikte de Galaxy A8 (2016) gayet yeterli görünüyor. Kullanıcı arayüzünde gezinti gayet akıcı, oyunlar ve uygulamalar hızlı şekilde açılıyor. Orta üst segment bir Android telefondan bekleyeceğiniz performansı bu telefon sunmayı başarıyor.

Pil tarafına baktığımızda ise A8 (2016)’da 3300 mAh kapasiteli pilin bulunduğunu görüyoruz. Bu sabit pil telefonun sahiplerine normal yoğunluktaki bir kullanımda sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarabilecek bir çalışma ömrü sunuyor. Bir günü geçmek, aynı şarjla ikinci günü bile çıkarmak mümkün olabilir. Güç tasarruf modları da pilin tükenmeye yakın olduğu durumlarda uzatmaların epey fazla olmasına katkıda bulunacaktır.

Kablosuz bağlantı tarafında 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi destekleriyle şu anda kullanımda olan en yeni Wi-Fi teknolojisi 802.11ac bile destekleniyor. Yani eğer uyumlu bir ağ yönlendiriniz varsa, kablosuz ağınızdan epey yüksek bir bağlantı hızı almanız mümkün olabilir. Bluetooth, NFC gibi kablosuz bağlantı destekleri de mevcut. FM radyoyu da unutmadan geçmeyelim. A8 (2016) Kategori 6 LTE desteğine sahip. Saniyede 300 Mbit teorik indirme hızlarını destekleyen bu telefonun mevcut koşullarda şebekenin sunduğu hızlara rahatlıkla çıkacak kapasitede olduğu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy A8 2016 inceleme: Yazılım

Android 6.0 Marshmallow ile yüklü olarak gelen Galaxy A8 (2016)’da doğal olarak TouchWiz kullanıcı arayüzü de mevcut. A8 (2016) yeni bir telefon olmanın avantajını iyi şekilde değerlendiriyor. Samsung’un üretimini sonlandırdığı Galaxy Note 7 ile birlikte sunulmuş olan yazılım özelliklerinin bazılarını Galaxy A8 (2016)’da da görüyoruz.

Örneğin Always on ekran… Galaxy S7 ve S7 edge’de sunulmuş olan sürekli açık ekran özelliği sayesinde ekran kapalıyken saat, tarih, bildirimler gibi bilgileri ekranda sürekli şekilde görme fırsatına erişebilirsiniz. Note 7 ile birlikte bu özellik daha da genişletilmiş, Always on ekranda daha farklı içerik türlerinin gösterilmesi mümkün kılınmıştı. Bunların arasında bir fotoğrafın gösterilmesi de bulunuyordu. Always on ekran, Super AMOLED teknolojisinin sağladığı imkan dahilinde sadece gösterim yapılan piksellerin etkin şekilde çalışmasına dayanıyor. Sonuç olarak bu özelliğin kullanımının pile etkisi çok yüksek seviyede olmuyor. Note 7 ile daha da iyileştirilmiş olan bu özellikten şimdi Galaxy A8 (2016) kullanıcıları da yararlanabiliyor.

Kullanıma sunulan bir başka Note 7 özelliği de Güvenli Klasör oluyor. Samsung Knox teknolojisiyle desteklenen bu özellik dahilinde, sadece sizin erişiminize açık olmasını istediğiniz fotoğrafları, videoları, dokümanları veya uygulamaları Ana ekrandan erişilen Güvenli Klasör içine yerleştirebilirsiniz. Güvenli Klasör parola veya parmak izi ile açılabiliyor, böylelikle erişimi de sadece size özel oluyor.

Samsung Notes uygulaması da Note 7 ile birlikte sunulan, daha önceki Note telefonlarında gördüğümüz farklı not uygulamalarının tek bir çatı altında toplanmış hâlini temsil eden bir uygulamaydı. Bu uygulama Galaxy A8 (2016)’da yaşamaya devam ediyor ve muhtemelen gelecekte çıkacak Samsung telefonlarında da göreceğiz. S Health, E-posta, S Voice gibi Samsung uygulamaları da yüklü olarak gelirken; Microsoft’un Word, Excel PowerPoint gibi uygulamaları, Google’ın sertifikalı her Android telefonunda yüklü gelen Gmail, YouTube, Haritalar gibi uygulamaları da bu telefonda mevcut.

Galaxy A8 (2016)’nın 5.7 inçlik büyük ekranı bölünmüş pencere özelliğinden iyi biçimde yararlanma fırsatı sunuyor. Android 7.0 Nougat ile işletim sisteminin temeline eklenen bu özellikten A8 sahipleri telefon Marshmallow ile yüklü olsa da yararlanma fırsatı buluyor. Buna ek olarak telefonun Hızlı Ayarlar bölümü de oldukça zengin ve epey fazla seçenek var. Bunların sıralamasını da özelleştirmeniz mümkün oluyor.

Samsung Galaxy A8 2016 inceleme: Kamera

Tıpkı işlemci gibi kamera tarafında da A8 (2016), Note 5’i örnek alıyor. Telefonun arkasında 16 megapiksel, f/1.9 diyafram açıklıklı, otomatik odak ve LED flaş özellikli bir arka kamera yer alıyor. Önde ise yine f/1.9 diyafram, 8 megapiksel çözünürlük ve 1080p video kaydı gibi özelliklere sahip bir kamera bulunuyor.

Kamera donanımı Note 5’ten miras kalsa da, Kamera uygulamasının Note 7’den miras alındığını söyleyebiliriz. Ana ekran düğmesine art arda iki kez hızlıca basıldığında hemen açılan Kamera uygulaması sade ve kullanışlı bir arayüze sahip. Sürükleme hareketleri kullanımı daha da kolaylaştırıyor. Parmağınızı düşey yönde sürükleyerek ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz. Sağa sola sürükleyerek ise çekim modu, fotoğraf ve video çekimi ya da efekt seçimi gibi ekranlar arasında gezinebilirsiniz. Otomatik mod tüm ayarların otomatik olarak yapılmasını sağlıyor ve size sadece çekim tuşuna basmak kalıyor. Pro modunda ise beyaz dengesi, ISO gibi ayarlar elle yapılıyor.

1 of 37

Galaxy A8 (2016)’nın arka kamerasıyla çekilen fotoğraflar epey başarılı görünüyor. Parlaklık yüksek seviyede, bu durum göze epey hoş gelen fotoğrafların ortaya çıkmasını sağlasa da, ara sıra da doğallığı azalttığı bir gerçek. Makro çekimlerde de telefon iyi durumda, ancak özellikle çiçek ve bunun gibi renkli sahnelerin çekimlerinde aşırı doygunluğa kaçma durumu söz konusu olabiliyor. Diyafram açıklığının büyüklüğü loş ışıktaki fotoğrafların aydınlık ve net olmasına katkıda bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Öndeki kameranın da yeteri kadar aydınlık, detayları bol ve göze hoş görünen selfie fotoğraflar ürettiğini belirtelim.

İlginçtir ki, Samsung bu telefonda 1080p Full HD video kaydını yeterli görmüş. Üstelik telefon en fazla saniyede 30 kare hızında Full HD video kaydı yapabiliyor. Aynı çözünürlük değeriyle video kaydını ön kamerada da görüyoruz. Arka video ile çekilen videolarda el titremelerinin video etkisi dikkate değer derecede. Bu nedenle çekim yaparken elinizi mümkün olduğunca sabit tutmaya çalışmanızda fayda var. Galaxy A8 (2016) belki fotoğraf ve video çekimi için birincil cihaz olmayabilir, ancak video çekimine ihtiyaç duyduğunuz durumlarda imdadınıza yetişeceğini söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy A8 2016 inceleme: Sonuç

Galaxy A serisi telefonlar genelde çekici oluyor. Bu telefonlar genellikle ihtiyaç duyacağınız, sizi tatmin edecek teknik özellikleri ve tasarımı gayet uygun fiyat noktalarından sunmasıyla biliniyor. Bu serinin üyeleri sayesinde çok fazla uçmadan, üst sınıf akıllı telefonlara yakın seviyede teknik özellikleri ve kullanıcı deneyimini barındıran bir telefona sahip olmak mümkün oluyor.

Galaxy A8 (2016), model numarasına yakışacak şekilde, daha küçük kardeşlerine göre çıtayı biraz daha yükseğe koyuyor. Genellikle geçen yılın amiral gemisi Samsung telefonlarında gördüğümüz teknik özelliklere ve donanıma sahip olan bu telefonun tasarımıyla da diğerlerinden ayrıldığını görüyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse, A8 (2016)’nın tasarımı diğer telefonlarda gördüğümüz metal ve cam kombinasyonu, sandviç yapısındaki tasarımdan daha eğlenceli duruyor. Biraz iPhone ile Android deneyiminin birleştiğini hissettiren bir durumun da söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy A8 (2016)’nın 2099 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatı bulunuyor. Sahip olduğu tasarım ve teknik özelliklerle üst sınıf Android telefonlarının seviyesine epey yaklaşan bu telefonun fiyatının da bu seviyelerde olması makul karşılanabilir. Eğer üst sınıf Android telefon kullanmanın tadına bakmak istiyor, ancak bütçenizi de sarsmak, 3000 TL seviyesine çıkmayı arzu etmiyorsanız, o hâlde Galaxy A8 (2016)’yı değerlendirme listesine alabilirsiniz.