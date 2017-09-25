Samsung’un dijital asistanı Bixby şimdiye kadar şirketin üst segment telefonlarının dışına çıkmış değil. İlk olarak Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ta Bixby’ye erişim için özel bir buton sunan şirket, daha sonrasında Galaxy Note 8’e de aynı butona yerleştirmişti. Bixby butonu önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak Samsung Galaxy A modelleriyle birlikte orta segment açılımını gerçekletirecek gibi görünüyor.

Çin’in popüler mikro blog platformu Weibo’da yayınlanan bir paylaşımda Samsung’un orta segmentteki Galaxy A telefonlarında da Bixby’ye erişim imkânı sunacağı belirtiliyor. Ancak bu imkânın serinin tüm telefonlarını kapsayıp kapsamayacağı henüz bilinmiyor. Şirketin sadece A5 ve A7 modellerinde yeni dijital asistanına yer vermesi de dillendirilen ihtimaller arasında yer alıyor.

Güney Koreli şirket 2017 model Galaxy A serisi telefonlarını ocak ayında tanıtmıştı. Şirketin Galaxy A serisi için 2018’de de benzer bir takvimi uygulaması bekleniyor.

Samsung Galaxy A serisi Bixby için uygun bir tercih gibi görünüyor

Samsung Galaxy A serisi, Bixby için bir sonraki durak olma konusunda uygun bir tercih gibi görünüyor. Kısa süre önce Bixby’nin kapsama alanını genişleten Samsung, orta segmentteki Galaxy A serisi telefonlarıyla dijital asistanını daha fazla kişiye ulaştırabilir. Yine de, iddiaya kaynağı nedeniyle temkinli yaklaşmak gerekiyor.