Mobildeki düşüşe rağmen Samsung rekor seviyede kâr elde etti

Samsung Electronics yılın ilk çeyreğine ait finans raporunu açıkladı ve sonuçlar daha önce açıklanan tahminlerle örtüşüyor. Şirket, beklediği doğrultuda, 9.9 trilyon won (31.3 milyar TL) operasyon kârı elde etti. Böylelikle ocak-mart dönemleri içinde en yüksek performansa ulaşırken, en çok kâr elde ettiği ikinci çeyrek yıllık dönemini de yaşamış oldu. Şirketin elde ettiği toplam gelir ise 50.55 trilyon won, yani 159.8 milyar TL oldu.

Samsung rekor seviyesindeki gelirin bileşenler iş kolunda yapılan güçlü satışlara, çoğunlukla da ekranlara ve bellek birimlerine bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Her ne kadar Galaxy S8 bu üç aylık dönem içinde piyasaya çıkmamış olsa da, Samsung’un işlemciler ve görüntü sensörlerinin üretiminden sorumlu olan birimi de kazançların artmasına yardımcı oluyor, bunun büyük nedeni en yeni amiral gemisi telefonlarının yarattığı talep olmalı.

Ancak Samsung’un en önemli iş kollarından olan mobil, amiral gemisi ürün satışlarında görülen azalma nedeniyle gelir kaybı yaşadı. Galaxy Note 7’nin piyasadan kaldırılmış olması ve Galaxy S7 serisine olan talebin, S8’in çıkışından hemen önce doğal olarak azalması göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkan durum çok da şaşırtıcı olmuyor. Ayrıca Samsung’un S7 fiyatlarında düşüşe gitmesi de gelir düşüşüne katkıda bulunan bir başka unsur oldu.

Samsung, yılın ikinci yarısında yeni bir amiral gemisi telefonun geleceğini doğruladı. Ancak bunun Note serisinin içinde olup olmayacağı konusunda herhangi bir ipucu vermedi. Her ne olursa olsun, mobil iş kolunun gelecek yılın bu zamanlarında şimdi açıklananlardan daha kötü rakamlar kaydetmesi için başına daha kötü şeyler gelemez gibi görünüyor.