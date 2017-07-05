Samsung ExynosVR sanal gerçeklik başlığının prototipi ortaya çıktı

Samsung’un akıllı telefondan bağımsız çalışabilecek bir sanal gerçeklik başlığı geliştirdiğine dair detaylar bir süredir etrafta dolaşıyordu. Samsung ExynosVR olarak anılan başlığa dair ilk görüntü ve detaylar, Güney Koreli elektronik devinin projede birlikte çalıştığı şirketlerden biri olan Visual Camp tarafından ortaya çıkarıldı.

Paylaşılan fotoğraflarda görülen sana gerçeklik başlığının üzerinde “Samsung ExynosVR III” yazması, Güney Koreli şirketin daha önce başka prototipler de geliştirdiğini gösteriyor. Cihazın ses tanıma teknolojisinin yanı sıra yüz ifadelerini algılayabildiği de belirtiliyor. Visual Camp’in göz takip teknolojisi ise başlığın kullanıcıların odaklandığı noktayı anlayabilmesini sağlıyor. Böylelikle bakılan noktanın çözünürlüğü keskinleştirilirken, diğer alanların çözünürlüğü aşağıya çekiliyor. Bu teknoloji sayesinde ExynosVR’ın pilinin hızlı biçimde tükenmesinin engelleneceği belirtiliyor.

Sanal gerçeklik başlığının kalbinde 10 nm mimarisiyle üretilmiş altı çekirdekli bir yonga seti bulunuyor. Güce ve enerji verimliliğine odaklandığı belirtilen bu sette 2.5 GHz hızında çalışan bir çift Samsung M2 işlemci çekirdeği ve 1.7 GHz ile çalışan dört adet Cortex A-53 çekirdeği yer alıyor. Mali G71 grafik işlemcisi de bu kurulumun parçaları arasında bulunuyor. Çift WQHD+ ekran 90 Hz yenileme oranı taşıyor.

Tıpkı HTC Vive gibi, ExynosVR III de işlemci gücü veya ekran için bir telefona ihtiyaç duymuyor. Bağımsız bir sistem olması, ExynosVR’a Samsung’un mevcut sanal gerçeklik başlığı Gear VR’dan daha fazla şeyi yapabilme kapasitesini sağlıyor.

Samsung ExynosVR için henüz bir çıkış tarihi belirlenmiş değil

Sanal gerçeklik başlığının ne zaman ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı ve fiyat etiketinde yazacak rakam hâlâ belirsizliğini koruyor. Güney Koreli şirketin başlığı 2017’nin sonunda satışa sunması muhtemel görünse de, henüz bu konuda somut bir işaret gelmiş değil.