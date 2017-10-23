Samsung Exynos yongasına yapay zekâ işlemcisi yerleştirebilir

“Apple A11 Bionic nöral motor” veya “Google Pixel Görsel Çekirdek” gibi havalı kalıplar, yeni akıllı telefon yongalarında giderek büyüyen bir trendi işaret ediyor. Artık amiral gemisi akıllı telefonların yonga setlerinde özel görevlerde ana işlemciye yardımcı olan özel işlemciler bulunuyor. Bu işlemciler sayesinde Apple’ın Face ID teknolojisi gerekli hesaplamaları gerçekleştirebiliyor. Google Pixel’de ise HDR+ kamera algoritmaları destekleniyor. Samsung Exynos yongasının yeni versiyonunda rakiplerinin yolundan gidecek gibi görünüyor.

Destek işlemcilerinin varlığı hem telefonların belli görevleri daha hızlı yapmasını hem de pil ömrünün daha yavaş biçimde tükenmesini sağlıyor. Samsung da Çinli yapay zekâ şirketi DeePhi Tech’e yaptığı yüklü yatırımla telefonlarının yapay zekâ görevlerini daha hızlı gerçekleştirmesini amaçlıyor

DeePhi Tech’in kurucu ekibinde Tsinghua ve Stanford Üniversitesi’nin mezunları bulunuyor. Samsung’un yanı sıra, Amazon ve MediaTek gibi şirketler de DeePhi Tech’in iş ortakları arasında bulunuyor. DeePhi Tech, özel nöral ağ yonga seti mimarisinin dışında sıkıştırma teknolojisiyle de tanınıyor.

Samsung Exynos 9810 Galaxy S9 ile birlikte gelebilir

DeePhi Tech, nöral ağ yonga tasarımlarının yanı sıra derin öğrenme tabanlı yapay zekâ algoritmaları üzerinde de uzmanlamış bir şirket. Samsung Exynos 9810 yongasına eşlik edecek bir işlemci geliştirmek için DeePhi Tech’e yatırım yapmış gibi görünüyor. Exynos 9810’un ilk olarak ilkbaharda tanıtılacak Galaxy S9 ile birlikte gün yüzüne çıkması beklense de, henüz bu konuda somut bir işaret bulunmuyor.