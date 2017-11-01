Samsung’un 2018 model Galaxy A serisi telefonlarını yeni yılla birlikte duyurması bekleniyor. Güney Koreli şirketin yeni A serisi telefonlarına yönelik hazırlıkları devam ederken, çeşitli detaylar da farklı kaynaklar aracılığıyla gün yüzüne çıkıyor. Bluetooth SIG veri tabanı, Samsung Exynos 7885 yonga setinin seride kullanılması ihtimalini artıran bilgiler içeriyor.

Exynos 7885’in veri tabanına girişi, yonga setinin Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyeceği anlamına geliyor. Samsung’un söz konusu yonga setini 2018 model Galaxy A5 ve Galaxy A7’de kullanması bekleniyor.

Exynos 7885’in Bluetooth SIG sertifikası, Samsung Cambridge Çözüm Merkezi tarafından alındı. Akıllı telefon ve tabletler için kablosuz teknolojiler geliştirmek, merkezin öncelikli odak noktaları arasında bulunuyor.

Başvuruda bir akıllı telefondan bahsedilmezken, sadece Exynos 7885’in ismi anılıyor. Daha önce sızan bilgilere göre, yonga setinde 2.1 GHz hızında çalışan iki adet ARM Cortex-A73 yüksek performanslı çekirdek ve dört adet ARM Cortex-A53 düşük enerjili çekirdek bulunuyor. 10 nm. mimarisiyle üretilmesi beklenen yongada entegre LTE çipinin ve ARM Mali-G71 grafik işlemcisinin bulunması öngörülüyor. Bluetooth 5.0’ın varlığı ise Exynos 7885 taşıyacak cihazlar için daha hızlı veri transferi anlamına geliyor.

Samsung Exynos 7885’e 4 GB RAM eşlik edebilir

2018 model Galaxy A7’de Samsung Exynos 7885’e 4 GB RAM’in eşlik etmesi bekleniyor. Hem yeni A5’te hem de yeni A7’de Samsung’un Sonsuz Ekran tasarımının uygulanması öngörülüyor.