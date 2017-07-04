Samsung ekran ve yonga üretimi için 18.6 milyar dolar yatırım yapacak

Samsung ekran ve yonga üretiminde teknolojisini geliştirmek ve kapasitesini artırmak için ana vatanı Güney Kore’de 18.6 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Yatırımıyla bellek yongası ve akıllı telefon ekranı pazarlarındaki üstünlüğünü perçinlemeyi amaçlayan şirket, 500 bin kişi için istihdam yaratmayı amaçlıyor.

Samsung yonga üretimi gerçekleştiren birimlerine düzenli aralıklarla 10 milyar doları aşkın yatırım yapıyor. Şirket bellek yongası üretiminde bu yıl rekor kâra ulaşmayı öngörüyor. Dolayısıyla ileride bu kârı yukarıya çekecek yatırımlar yapılması mantıklı bir hamle gibi görünüyor.

Güney Kore’nin yeni devlet başkanı Moon Jae-in, göreve geldiğinden bu yana büyük şirketlere ülkede üretim yapmaları için çağrıda bulunuyor. Moon’un bu çağrısı da Samsung’un kararında etkili olmuş gibi görünüyor. Samsung’un son yatırımının 2020 itibarıyla 440 bin kişiye iş imkanı sağlaması öngörülüyor.

Güney Koreli şirketin başkan yardımcısı Lee Jae-yong, geçtiğimiz aylarda ülkenin eski devlet başkanı Park Guen-hye’ye rüşvet verdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Samsung bu hamlesiyle hâlâ önemli kararlar verebildiğini yatırımcılara göstermiş oldu.

Samsung ekran üretimi için yeni tesis kuruyor

Samsung OLED ekran üretimindeki liderliğini kuvvetlendirmek adına yeni bir tesis daha inşa ediyor. Şirketin tesis için 870.3 milyon dolarlık bir yatırım yapması öngörülüyor. Güney Koreli elektronik devi, OLED pazarının yüzde 90’ından fazlasını elinde bulunduruyor.