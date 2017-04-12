Samsung çift ekranlı akıllı telefon prototipini test edecek

Güney Kore medyasından ET News ve The Investor’da yer alan haberlere göre, Samsung çift ekranlı akıllı telefon test etmeye hazırlanıyor. Şirketin prototip cihazların üretimine başladığı belirtilirken, 2017’nin ilk yarısı itibarıyla 2 bin ila 3 bin prototipin üretilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Güney Koreli şirketin ürettiği çift ekranlı telefonları son kullanıcıyla buluşturması beklenmiyor. Söz konusu cihazların katlanabilir telefon üretme çalışmalarında bir tür test aracı işlevi göreceği düşünülüyor. Prototiplerde bir çift katı 5 inç OLED ekranın kullanıldığı ve bunların bir menteşeyle birbirlerine monte edildiği belirtildi. Benzer yaklaşımlar, geçmişte NEC Medias W N-05E ve Kyocera Echo gibi son kullanıcıyla buluşmuş cihazlarda da uygulanmıştı.

Samsung uzun süredir katlanabilir ekranlı bir telefon üretme fikrinin peşinden gidiyor. Şirket, bu yöndeki çalışmaları doğrultusunda henüz varolmayan telefon için bir reklam konsepti bile hazırlamıştı. Çalışmalar henüz araştırma ve prototip cihaz performansından öteye gidebilmiş değil. Bugüne kadar ortaya çıkanların da, hayranlarının şirketten beklentilerini karşılayabildiğini söylemek mümkün değil. Yine de, gelen haberlerde Güney Koreli elektronik devinin katlanabilir ekranlı telefonunu 2019’da satışa sunmayı planladığı belirtiliyor.

Samsung üst sınıf donanımın öneminin fazlasıyla farkında olan bir şirket. Güney Koreli üretici, kavisli ekranları birkaç yıl içinde konsept aşamasından alıp tasarımlarının imzası haline getirmeyi başarmıştı. Aynı durumun katlanabilir ekranlarda tekrarlanması da şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak bu noktada akıllara katlanabilir ekranların ne ölçüde yararlı olacağına dair çeşitli sorular geliyor.

Samsung çift ekranlı akıllı telefon prototipiyle sorularına yanıt arıyor

Çift ekranlı akıllı telefon prototipi bu soruların yanıtlarını bulmak için uygun bir seçenek gibi görünüyor. Samsung’un prototip çalışmasında arayüz gibi unsurları da test etmesi bekleniyor.