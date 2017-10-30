Samsung’un kuluçka merkezi C-Lab yeni mezunlar verdi

Samsung’un kuluçka merkezi C-Lab, bel ölçüsüne uygun şekilde ayarlanan akıllı kemer ve kasklara takılabilen Bluetooth kulaklığı gibi projelerle biliniyor. Şimdi C-Lab, Samsung çalışanları tarafından kurulmuş yedi yeni girişimin doğumunu gerçekleştiriyor. Bu projeler 31 Ekim’de bağımsız birer şirket olarak kuluçka merkezinin bünyesinden ayrılıyor.

Yedi farklı girişim arasında üç tanesi dikkate değer projeler sunuyor:

Defind

Ayağınızın üç boyutlu taramasını çıkaran akıllı ayakkabı servisi sayesinde her zaman birebir uyan ayakkabılar giymek mümkün olacaktır.

PixelRo

İnsanlar yaşlandıkça daha çok görülmeye başlanan presbitlik, yani yakını iyi görememe rahatsızlığından muzdarip olanlar için Samsung akıllı telefon tabanlı bir çözüm geliştirdi. Birbiriyle eşlenen uygulama ve ekran eklentisi sayesinde kullanıcılar düzeltici gözlük takmadan ekranı rahatlıkla görebiliyor.

Linkface

Bir sanal gerçeklik uygulaması olan Linkface, göz ve yüz hareketlerini takip ederek VR içeriğini doğrudan kontrol etmeye izin veriyor. Linkface’in özellikleri arasında kullanıcının ifadesini takip edip buna uygun şekilde hareketli bir emoji oluşturmak da bulunuyor. Bu açıdan Apple’ın Animojisini andırdığını söyleyebiliriz.

Diğer girişimler arasında kullanıcılara akıllı telefonlarını ve bilgisayarlarını sanal ekranlardan görmeye olanak sağlayan bir uygulama olan Hyperity bulunuyor. Taşınabilir hava temizleyicisi BlueFeel, bir sosyal medya tabanlı tavsiye servisi olan Soft Launch ve akıllı telefonun LED ışığını ve kamerasını kullanarak düşük maliyetli kan şekeri ölçüm imkanı sunan bir uygulama, 1Drop da C-Lab mezunu diğer girişimler arasında bulunuyor.

C-Lab, mezuniyetleri duyurulan yedi girişimle birlikte 2012’den beri toplam 32 girişimin çıkışını gerçekleştirdi. Bunlar sağlık, VR, AR ve Nesnelerin İnterneti gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Ne var ki, şimdiye kadar hiçbiri gerçek anlamda büyük bir başarı göstermedi.

Samsung Electronics Yaratıcılık ve İnovasyon Merkezi’nin başındaki isim olan Jaiil Lee, geçmişteki deneyimlerine dayanarak, daha derin ve etkili bir programla çalışanların fikirlerini değerlendirmeyi ve yeni girişimler başlatmayı planladıklarını söyledi.