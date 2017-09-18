Samsung Bixby adını taşıyan yeni dijital asistanını geçtiğimiz mart ayında tanıttığı Galaxy S8 ve S8+ ile kullanıma sunmuştu. Şirket, telefonlara Bixby’ye erişimi kolaylaştıracak bir tuş da yerleştirmişti. Samsung’un geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı Galaxy Note 8’de de benzer bir tuş bulunuyor.

Ancak Samsung bu cihazların hiçbirinde Bixby’yi kişiselleştirme imkânı sunulmuyor. Dolayısıyla kullanıcıların Bixby’yi kendi tercihleri doğrultusunda daha işe yarar hâle getirmesi mümkün olmuyor. Samsung’un tuşun kilidini açacak üçüncü taraf uygulamaları engellemesi, S8 sahiplerini rahatsız etmişti.

Ne var ki, Samsung sonunda geri adım atmış gibi görünüyor. Galaxy S8, S8+ ve Note 8 için hazırlanan güncelleme, Bixby tuşunun Bixby Home menüsünü başlatmasını engelleyebiliyor. Güncelleme henüz tüm cihazlarda görülmese de, Sammobile sitesi dağıtımın kademeli olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Samsung Bixby tuşuna sık sık yanlışlıkla basılıyor

Bixby tuşunun Bixby Home uygulamasını başlatmasının engellenmesi, Galaxy S8 kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme olarak nitelenebilir. Galaxy S8 ve S8+ sahipleri, sık sık Bixby tuşuna yanlışlıkla basabiliyor. Bixby tuşunun eklendiği diğer telefon olan Galaxy Note 8 ise Türkiye’de bugün itibarıyla satışa sunuldu.