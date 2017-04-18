Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8, önümüzdeki cuma günü resmi olarak satışa sunulacak. Ancak şirketin Galaxy S8’de bulunan Bixby butonunun başka amaçlar doğrultusunda kullanılması için yeniden programlanmasını engelleyeceği söyleniyor. Daha öncesinde üçüncü taraf bir uygulama yardımıyla Bixby butonunun işlevinin değiştirilebileceği belirtilmişti. Bazı kullanıcılarının butonu Google Assistant’ı, kamerayı ya da başka bir uygulamayı başlatmak için butondan yararlanabileceği söylenmişti. Ancak Samsung Bixby butonunun farklı amaçlarla özelleştirilmesine izin vermeyecek gibi görünüyor.

XDA Developers forumundaki bir paylaşıma göre, Samsung’un S8’e gönderdiği son yazılımla Bixby tuşunun yeniden programlanması ihtimali ortadan kalkıyor. Daha önce tuşun işlevini yeniden programlanmasını sağlayan araç, yeni yazılımla birlikte geri çekiliyor. Telefon henüz satışa sunulmadığı için bu durum büyük bir değişim getirmese de, kullanıcıların kişiselleştirme imkanından mahrum kalmayı pek hoş karşılamayacağı söylenebilir.

Bixby, yola ses desteğinden de yoksun olarak çıkıyor. Bu da Siri ve Google Assistant gibi rakipleri karşısında Bixby’nin elinin zayıflamasına neden oluyor. Ses desteği olmadan Bixby, HTC’nin BlinkFeed’ine veya Google Now’ın yan paneline benzer hâle geliyor ve kullanıcılara günlük ajandaları hakkında faydalı bilgiler sunuyor.

Samsung Bixby konusunda ısrarcı olacak gibi görünüyor

Telefonda hızlı erişimi kolaylaştıracak bir tuşun sadece Bixby kullanımına özgün olması, Samsung’un yeni dijital asistanı için ısrarcı olacağını gösteriyor.