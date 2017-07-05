Samsung Bixby İngilizce desteği için daha çok veriye ihtiyaç duyuyor

Samsung dijital asistanı Bixby’yi yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8’in en önemli özelliklerinden biri olarak lanse etmişti. Ancak dijital asistanın ilk etapta sadece Korece komutları algılayabilmesi ve Güney Kore’de çalışması, hayal kırıklığı yaratmıştı. Samsung Bixby için İngilizce desteğini kısa sürede tam kapsamlı biçimde sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Ancak gelen haberler, şirketin Bixby’nin derin öğrenme teknolojisini geliştirmek adına daha fazla İngilizce veriye ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Samsung cephesinden gelen bir açıklama da bu durumu doğruluyor. The Korea Herald’ın haberine göre; bir şirket sözcüsü, Bixby’nin Korece dışındaki dilleri desteklemesindeki gecikmede büyük veri eksikliğinin etkili olduğunu belirtti.

Bixby “ön izleme versiyonu” ile kısa süre önce ABD’deki Galaxy S8 kullanıcılarıyla buluşmuştu. Samsung’dan gelen veri eksikliği açıklaması, kullanıcıların Bixby’nin İngilizce betasına fazla ilgi göstermemiş olabileceğini düşündürüyor. Araştırma ekibinin ses örneklerinde fazla çeşitlilik yakalayamamış olması da ihtimaller arasında yer alıyor. ABD ve Güney Kore’deki Samsung mühendisleri arasındaki iletişim sıkıntısının da durumda etkili olmuş olabileceği belirtiliyor.

Samsung Bixby İngilizce öğrenmek dışında yetenekler de kazanabilir

Samsung’un Bixby’ye yönelik planları, dijital asistana İngilizce öğretmekle sınırlı değil gibi görünüyor. Güney Koreli şirketin merkezinde Bixby olan bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Hoparlörün ne zaman resmiyet kazanacağı ve piyasaya çıkış tarihi şu an için bilinmiyor.